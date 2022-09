Dr. Dre a failli perdre la vie

Dans une récent podcast du Workout the Doubt, Dr. Dre s’est confié sur un drame qui aurait pu mal se terminer et dont il a envisagé le pire. Le célèbre rappeur/producteur américain s’est exprimé sur son hospitalisation au mois de janvier 2021, à ce moment là, il a pensé ne pas s’en sortir et que son heure était venue.

La confidence glauque de Dr. Dre !

En effet lors de cet entretien Dre a parlé de l’accident dont il a été victime l’année dernière suite à un anévrisme cérébral. Soigné à Los Angeles dans l’établissement Cedars-Sinaï de la ville, le fondateur de Beats Electronics a frôlé la mort. Il est resté 2 semaines en soins intensifs et pendant son séjour à l’hôpital, contactée par les médecins, sa famille est venue lui rendre visite pour le voir une dernier fois et lui dire adieu s’il ne s’en sort pas.

« Je suis à l’hôpital Cedars-Sinaï et ils n’autorisaient personne à venir, que ce soit les visiteurs ou la famille, à cause du COVID. Pourtant, ils ont autorisé ma famille à venir. J’ai découvert plus tard qu’ils les avaient appelés pour qu’ils puissent faire leurs derniers adieux parce qu’ils pensaient que j’étais condamné à ne pas m’en sortir.« , a décrit Dr. Dre sur cette hospitalisation. « À cause de ce qui se passait dans mon cerveau, ils ont dû me réveiller toutes les heures, à l’heure près, pendant 2 semaines pour faire ces tests. En gros, des tests de sobriété, comme toucher son nez, frotter son talon sur son mollet, et toutes ces conneries » a-t-il précisé. Heureusement Dre s’est rétabli et a pu retrouver une vie normale ainsi que ses proches en bonne santé.