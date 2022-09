La Fouine s’indigne contre les influenceurs qui affichent la fortune de leurs parents

« Ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche », La Fouine vient de pousser un gros coup de gueule dans une vidéo publiée sur son compte Facebook dans laquelle il s’agace contre la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux afin d’avertir les internautes de ne pas se laisser berner par la fausse image renvoyée par certains influenceurs peu scrupuleux.

« C’est quoi la mode en ce moment sur les réseaux sociaux ? C’est des bourgeois qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche qui affichent la fortune de leurs parents sur les réseaux sociaux, voitures, maisons, voyages et j’en passe. » commence à décrire La Fouine au début de la séquence mise en ligne sur son compte Facebook avec la légende, « La mode sur les réseaux sociaux » dans laquelle il se filme en train de s’exprimer sur ce sujet qu’il prend très au sérieux.

La Fouine agacé par les arnaques pour devenir riche !

« Ces gens là n’ont jamais rien fait de leur vie et là dernièrement ils ont commencé à investir la fortune de leurs parents dans 2-3 crypto-monnaies et gens là qui sont nés riches veulent vous apprendre à devenir riche et vous vous les écoutez, déjà la vraie question c’est pas ‘comment être riche ?’ La vraie question c’est ‘Comment être heureux ?' » poursuit La Fouine dans la suite de la vidéo avant de conclure, « Au revoir à tous ». Un message visiblement validé par ses fans car la séquence cumule plus de 3 millions de visionnages en quelques jours seulement. « Vous en pensez quoi la famille ? » a-t-il ajouté en commentaire de la publication pour connaitre l’avis de sa communauté sur le sujet.

Il y a quelques mois La Fouine s’était déjà exprimé sur un sujet similaire sur les dépenses inutiles en prenant comme exemple les personnes qui partent en vacances à Dubaï afin de s’afficher au volant de voitures de luxe sur les réseaux, « Vos mères font les courses à Leader Price et vous montrez vos voitures de luxe à Dubaï » avait-il déploré.