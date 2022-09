Rohff regrette-t-il sa dédicace à Maes ? Housni répond sincèrement

Stop, pas d’embrouille entre Maes et Rohff !

Sans concession, Rohff s’est livré en toute franchise à sa communauté dans une session de questions/réponses avec son public sur son compte Instagram. Le rappeur du 94 a notamment confié son sentiment sur sa récente punchline dans laquelle il dédicace Maes qui a fait fait beaucoup parler en raison de son affiliation à Booba.

Très actif sur les réseaux ces dernières semaines, Rohff reste proche de ses fans et n’hésite pas à prendre position pour exprimer son opinion sur l’actualité du moment comme sur le conflit entre les frères Pogba dans lequel il déplore le comportement de Mathias d’avoir rendu toute l’affaire public au lieu de régler cela en famille. Après s’être exprimé sur ce dossier, Housni a répondu aux questions de ses abonnés sur Instagram sur divers sujets comme sa carrière dans le rap, son avenir dans la musique, son film, les clashs, son pays d’origine, son concert à Bercy ou encore son hommage à Maes dans son dernier titre « Lifestyle » qui n’est passé inaperçu.

Aucun regret pour Housni !

Après la sortie de ce single avec la phrase « Pour ceux, qui bougent demande à Maes, jamais prendre ma sagesse pour de la faiblesse », Maes avait rappelé qu’il n’a qu’un seul gang en référence à son amitié avec Booba. Lors de cet échange avec les internautes, l’un d’eux a questionné Rohff, « Tu regrettes pas ta punchline sur Maes ? », « Non pas du tout pourquoi ? J’ai fait un clin d’oeil pour tous les big up qu’il m’a fait. Stop cherchez pas plus loin. » a répondu l’artiste de Vitry.

Peu de temps suite à la diffusion de ce morceau Housni avait d’ailleurs confié la raison pour laquelle il avait cité le nom de Maes. « Pour ceux qui ont pas compris pourquoi j’ai cité Maes », s’était-il justifié en postant un extrait vidéo de l’artiste Sevranais en train de faire son entrée sur scène sur le couplet de Rohff sur le classique « Pour ceux » de la Mafia K’1 Fry afin d’également démentir la rumeur d’une demande de featuring refusé de sa part.