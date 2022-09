Timal lynché par les internautes, sa condamnation est tombée

Après avoir été interpellé à son domicile par la police et un passage en garde à vue, Timal vient d’être jugé pour maltraitance animale ce jeudi soir en comparution immédiate devant le Tribunal de Meau, sa sentence est tombée.

Timal se fait démolir sur Twitter !

Suite à la diffusion sur Snapchat des images de l’interprète de Filtré assénant des coups de pied au visage de son chien tout en l’insultant, le rappeur s’est fait lyncher par les internautes sur les réseaux sociaux et a obtenu le soutien de Booba face au scandale qualifiant son geste d’inacceptable mais pas impardonnable.

Timal est comparu au tribunal de Meaux, il a reconnu les faits en plaidant coupable devant le juge des libertés et de la détention (JLD) avant d’être condamné pour « actes de cruauté envers un animal domestique ». L’artiste a écopé d’une interdiction de posséder un animal pendant 5 ans et d’une amende d’un montant de 6 000 €. Dans cette affaire la mère de Ruben Louis de son vrai nom est également accusée de détention illégale des 2 chiens présents dans la vidéo qui ont été saisis par une association de protection animale et ne seront pas restitués.

Le rappeur regrette son geste !

« C’est une peine adaptée à la situation puisque Timal a reconnu les faits et surtout a exprimé des regrets extrêmement sincères. La vidéo n’est pas du tout représentative de la manière dont il a toujours traité ses animaux » s’est exprimée l’avocate du chanteur à l’AFP après le jugement. La publication de la séquence suscite une vague d’indignation sur Twitter et les réactions des internautes se multiplient pour condamner le comportement de Timal. « Timal et Kurt Zouma quand ont leur dit qu’ils s’entendent comme chien et chat », « Fin de carrière pour Timal », « Booba qui vient de sortir un son avec Timal et qui voit sa story », « On prie pour une fin de carrière pour la salo*e de Timal (en gros arrêtez de donner d’la force à ce genre d’énergumène) », « Salut @timaltropchaud apparemment t’aime mettre des gros coups de pied à ton pauvre chien, je te 1vs1 quand tu veux pour te montrer qui sera le vrai « chien »dans l’histoire, je pose même 5000€ sur la table si ça te tente (peut-être que ça paiera tes frais d’avocat) » peut-on lire dans les tweets les plus populaires.

Action Protection Animale a réagi à la sentence de Timal en donnant des nouvelles des deux animaux, « Action Protection Animale de saisir les chiens du rappeur Timal. Ils sont sauvés et maintenant entre de bonnes mains, à l’abri des violences de l’humain. Une plainte a été déposée. Nous vous tiendrons au courant de la suite« , « La sanction proposée a été homologuée. #Timal, reconnu coupable de sévices graves et actes de cruauté à été condamné à 120 jours d’amende à 50€, ainsi qu’une interdiction de détenir des animaux durant 5 ans. Vatos et Arya restent sous la protection de #ActionProtectionAnimale » a commenté l’association.

❗️Suite à la plainte de la Fondation #30millionsdamis, le rappeur #Timal est reconnu coupable de sévices graves et actes de cruauté envers un animal. Il est condamné à une interdiction de détenir des animaux pendant 5 ans & 6000€ d’amende. Ses chiens ne lui seront pas restitués. pic.twitter.com/CWPfpIgOQp — Fondation 30 Millions d’Amis (@30millionsdamis) September 1, 2022

Timal et Kurt Zouma quand ont leur dit qu’ils s’entendent comme chien et chat pic.twitter.com/5ZVE4x65WF — Jihed 🍂 (@AlgerienAgile) September 1, 2022

Fin de carrière pour Timal 🙏🏼🙏🏼 — RapAtlas (@RapAtlas_) August 30, 2022

Timal quand il va essayer de se justifier des coups sur son chien pic.twitter.com/9mAggnQp2J — Rayzou🏴‍☠️ (@Rayzou_clb) August 30, 2022

La sanction proposée a été homologuée. #Timal, reconnu coupable de sévices graves et actes de cruauté à été condamné à 120 jours d’amende à 50€, ainsi qu’une interdiction de détenir des animaux durant 5 ans. Vatos et Arya restent sous la protection de #ActionProtectionAnimale ✊🏻 pic.twitter.com/SZLsUZ0aa9 — Action Protection Animale (@ActionAnimale) September 1, 2022

Vous êtes team ? Timal 🔃 Son chien ❤ pic.twitter.com/1r1iMO7lgF — ✌✌✌ (@Comparaisons2) August 31, 2022

Booba qui vient de sortir un son avec Timal et qui voit sa story pic.twitter.com/VfELcOtsSC — 𝐋’𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐧𝐮 ❔ (@inconnuobliger) August 30, 2022

On prie pour une fin de carrière pour la salope de Timal (en gros arrêtez de donner d’la force à ce genre d’énergumène) 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/EY88Jm2Bi5 — Karzaaax 🐊🇩🇿 (@Karzaaax) August 30, 2022