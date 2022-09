Timal sort du silence

Timal vient de présenter ses excuses suite à sa vidéo dans laquelle on le voyait frapper son chien !

La séquence du rappeur français qui s’était filmé en train de maltraiter son chien a choqué et les internautes se sont déchaînés contre lui pour dénoncer cet acte ignoble. En pleine ascension dans sa carrière musicale avec le succès de son tube « Filtré » en collaboration avec Gazo, Timal a suscité la polémique toute la semaine pour avoir frappé son chien parce qu’il avait uriné sur le sol d’une pièce de son domicile. Il avait diffusé la scène sur Snapchat avant de déclencher la colère des associations de défense des animaux.

Timal demande pardon !

La fondation 30 millions d’amis a immédiatement porté plainte contre Timal qui a été placé en garde vue et ses deux chiens ont été remis confisqués puis remis à une associations de protection des animaux. Jugé par le tribunal de Meaux en comparution immédiate, l’artiste a reconnu les faits, il a été condamné à payer une amende de 6 000 euros et à une interdiction de détenir un animal pendant une période de 5 ans.

Les deux chiens, Vatos et Arya ont été placés sous la protection d’Action Protection Animale et après l’annonce de sa sentence, Timal s’est exprimé publiquement pour s’excuser. « A tous, j’ai tellement conscience de la gravtié de ce que j’ai fait. Je présente mes excuses à tous ceux qui me suivent ou qui m’ont connu par cet acte. Je suis à présent séparé de mes chiens. J’ai commis une erreur dans l’éducation de Vatos mais la vidéo ne reflète pas ma relation avec lui, je l’ai adopté petit et je l’aimais. je demande pardon. Les conséquences de mon acte m’ont fait prendre conscience de ma bêtise. J’aimais mes chiens. je les ai perdus, je leur souhaite d’être heureux avec un autre maître. Je me suis acquitté de ma condamnation et je m’engage à aider les associations protectrices des animaux à l’avenir, en espérant pouvoir contribuer au bien être des animaux et me responsabiliser. » a-t-il déclaré dans communiqué publié sur ses réseaux ce vendredi soir.