Gazo : Ciryl Gane a fait son entrée retentissante sur un tube du rappeur

Les fans français de MMA ont été ravis la nuit dernière avec le tout premier événement organisé par l’UFC dans le pays. La salle de l’Accor Arena de Paris affichait complet avec 15 000 personnes pour notamment suivre le combat au sommet entre Tai Tuivasa et Ciryl Gane. Le français a également fait le bonheur des auditeurs de rap français en optant pour un hit du rappeur Gazo lors de son irruption dans la salle avant de monter dans l’octogone.

Ciryl Gane s’inspire de Gazo pour son arrivée dans l’arène !

Le choc des heavyweights entre Ciryl Gane et Tai Tuivasa a tenu ses promesses hier soir. Après sa défaite face à Francis Ngannou au mois de janvier, le « Bon Gamin » a fait son retour dans l’octogone et il a fait son entrée dans un Accor Arena en folie sur le titre « HAINE&SEX » de Gazo extrait du projet « Drill FR » paru en 2021. Ce morceau qui cumule plus de 98 millions de streams a lancé la carrière du jeune rappeur français l’année passée. Le pratiquant français d’arts martiaux mixtes a ensuite battu son adversaire par KO au troisième round en enchaînant les coups pour le mettre à terre puis le terminer au sol sous les cris tout en offrant un beau spectacle aux spectateurs.

« Je n’ai pas de mot. Personne sur cette planète ne s’attendait à ça de la part des fans en France. Mais regardez ça ! Vous avez l’Angleterre mais vous avez aussi Paris! Je n’ai pas de mot pour décrire ce que je ressens mais merci, merci, merci ! On se posait beaucoup de questions sur ce qu’était le public français mais c’est un des meilleurs publics de la planète! » a déclaré Ciryl Gane suite à son triomphe. Il peut désormais espérer avoir une revanche contre Ngannou pour décrocher le titre suprême à l’UFC.

A noter que de son côté Gazo vient de décrocher son secon disque de platine de sa carrière avec son dernier album « KMT », sont deuxième disque de platine en 2 projets.