Koba LaD milliardaire avec Youtube

Koba LaD s’offre le milliard ! Depuis la sortie de son premier album VII le 28 septembre 2018, le rappeur français originaire d’Évry en Essonne est devenu en seulement quelques années l’un des artistes les plus populaires de la nouvelle génération et il vient encore de le prouver en chiffres en franchissant un nouveau cap symbolique sur YouTube.

Le succès de Koba LaD est phénoménal

Dans sa carrière Koba LaD a décroché trois disques de platine, des nombreux singles d’or et de platine ainsi que deux singles de diamant le tout en ayant sorti six projets en cinq ans avec les albums « L’affranchi », « VII », « Détail », deux mixtapes avec « Cartel Vol. 1 », « Cartel Vol. 2 » et un EP en 2018 avec « Ténébreux ». Des projets qui lui ont récemment permis d’atteindre le seuil du milliard de streams sur les plateformes de streaming mais il vient encore de faire mieux en atteignant le même chiffre sur Youtube.

En effet après sa romance avec Astrid Nelsia cet été l’interprète de Daddy Chocolat totalise désormais plus d’un milliard de vues sur sa chaine YouTube lancée en 2017 avec 3 millions d’abonnés et rejoint la liste des rappeurs français milliardaire sur la plateforme d’hébergement de vidéos aux côtés de Niska, Gims ou encore Jul. Une performance que Koba LaD a réalisé grâce au single « RR 9.1 » en featuring avec Niska qui totalise plus de 120 millions visionnages ou avec « Train de vie » (73 millions de vues), « Matin » en collaboration avec Maes (58 millions de vues), « Daddy chocolat » en featuring avec Gazo (56 millions de vues), « Coffre plein » en collaboration avec Maes & Zed (49 millions de vues) ou encore « Freestyle Ténébreux 1 » (48 millions de vues) et plus récemment « Doudou » en compagnie de Naps (46 millions de vues).