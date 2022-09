NBA Youngboy va devenir le père d’un 10ème enfant à 22 ans

Le rappeur américain âgé de seulement 22 ans, NBA Youngboy a annoncé la nuit dernière attendre son 10ème enfant ! L’artiste originaire de Bâton Rouge qui avait déjà révélé la naissance de son huitième enfant l’année dernière sur ses réseaux sociaux n’est visiblement pas prêt de vouloir s’arrêter d’agrandir sa famille.

La famille nombreuses s’agrandit encore !

Elevé par sa grand-mère suite à la condamnation à 55 années de prison de son père alors qu’il n’avait que 8 ans, NBA Youngboy s’est lancé dans la musique l’âge de 14 ans avant de se retrouver en prison pour vol. Incarcéré, il commence à écrire ses premiers textes avant de sortir ses premiers hits tel que « Outside Today » et « Kacey Talk ». Kentrell Desean Gaulden de son vrai nom s’est fait connaitre en 2017 avec le titre « Untouchable » puis en 2018 avec le single « Outside Today ». Il enchaine ensuite les succès avec ses différents projets mais connait des nombreux déboires avec la justice et plusieurs passages derrière les barreaux notamment pour une tentative de meurtre. Cette année, le rappeur âgé seulement de 22 ans est devenu aux Etats Unis le plus jeune détenteur de 100 certifications or et platine.

En parallèle, de sa carrière de chanteur, NBA Youngboy a fondé une grande famille. Père pour la première fois à 16 ans, il a ensuite eu 8 enfants de mères différentes en l’espace de 5 années. Il avait dévoilé la naissance de son huitième enfant au mois de septembre dernier sur les réseaux sociaux. L’interprète de « Outside Today » ne compte pas s’arrête là et vient de surprendre tout le monde en annonçant la naissance à venir de son dixième enfant dans sa dernière publication Instagram en postant une photo du ventre arrondi de sa compagne.