PNL réalise des ventes exceptionnelles sans sortir aucun titre

Les deux frères Ademo et N.O.S sont inarrêtables ! Alors que PNL a réussi à battre des nombreux records avec les albums « Deux Frères« , « Le Monde Chico » et « Dans la légende » même sans sortir aucun projet le duo arrive continue d’affoler les compteurs avec nouvel exploit à leur actif qui démontre que le groupe Parisien est toujours aussi populaire notamment grâce à leur retour sur scène cette année.

De retour devant leur public cette année avec une tournée dans toute la France attendue depuis plus de deux ans en raison de plusieurs reports causés par la crise sanitaire suite à la pandémie du COVID-19, PNL vient encore de réaliser un exploit faisant entrer Ademo et N.O.S encore un peu plus dans l’histoire du rap français en continuant d’affoler les compteurs sur les plateformes de streaming le tout sans aucun nouveau morceau.

PNL affole les compteurs sans aucune actualité !

Ces dernières années PNL est devenu incontestablement l’un des meilleurs groupes de rap français de l’histoire. Depuis la parution de l’album « Deux frères » certifié disque de diamant il y a 3 ans, le duo n’a dévoilé aucun single et leur dernier clip « Blanka » date du mois d’août 2019. Malgré cette absence, Ademo et N.O.S arrivent toujours à rencontrer autant de succès auprès des auditeurs, ils réalisent des bons scores au niveau des ventes ces derniers mois au point d’avoir déjà écoulé plus de 300 000 albums au courant de cette année, une énorme performance qui le duo a pu obtenir avec leur retour sur scène.

Sans avoir sorti un seul album depuis 2019, quatre titres des deux frères sont toujours classés cette semaine au sein du Top 200 Spotify France avec « Deux frères » (524K streams) Top 81 , « Onizuka » (487K streams) Top 89, « La misère est si belle » (337K streams) Top 154 et enfin « Au DD » (312K streams) Top 171. PNL figure également dans les meilleurs vendeurs de disques en 2022.