Jazz ridiculisée par DJ Snake, elle le remet en place de meilleure des façons

Moquée par DJ Snake, Jazz n’a pas manqué de l’afficher en retour pour se venger ! L’influenceuse a récemment perdu un de ses outils de travail avec la suppression de son profil Snapchat sur lequel elle faisait des nombreux placements de produits. Afin de se défendre en tentant de récupérer son compte sur l’application la jeune femme a assuré que le producteur français l’aurait créé pour faire son retour.

Jazz tacle DJ Snake en l’affichant !

Jazz a tout tenté pour réactiver son compte sur Snapchat en allant jusqu’à se rendre en personne au siège de la société pour s’expliquer comme elle le démontre dans son émission. Elle a ensuite révélé que DJ Snake a essayé de l’aider à créer son profil. Ce dernier a fait mine de ne pas être au courant en postant un message à ce sujet pour en rire. « J’ai créé le snap de qui moi » et « Qui est Jazz ? » a-t-il tweeté avec plusieurs émojis mort de rire.

Cette moquerie n’a pas échappé à la candidate française de télé-réalité qui a décidé de répliquer à la réaction du réalisateur artistique français. Jazz a posté des captures d’écran afin de prouver qu’ils ont bien déjà eu des échanges dans une conversation privée sur Instagram que le Dj ne semble donc pas assumer mais qu’elle a tenu à lui rappeler pour le recarder. « Pourquoi vouloir m’humilier alors que je t’ai juste toujours remercié, car grâce à toi et Nassim, j’avais eu un compte certifié Snap. » a-t-elle d’abord commenté avant d’ajouter tout en le mentionnant, « Pourquoi dire que tu ne sais pas qui je suis sur Twitter alors que nous avons déjà échangé sur Insta ? On ne se connait pas intimement du tout, juste via les réseaux et notre ami en commun Nassim qui oui t’avait demandé cette faveur pour moi ! Je me suis juste toujours montrée reconnaissante que c’était grâce à toi !! @djsnake ».