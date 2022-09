Jul perdure dans le rap sans texte, une exception selon Booba

Jul est une exception dans le rap et c’est Booba qui l’affirme dans la troisième et dernière partie de son interview en compagnie du Chroniqueur Sale. L’autoproclamé Boos du Rap Game s’est exprimé dans cet entretien sur l’importance des textes dans l’écriture des morceaux de rap qui permet d’après lui à un titre de rester plus populaire dans le temps.

Sans soigner les textes, il n’y a que Jul qui dure !

Par le passé, Booba souvent fait l’éloge de Jul et un featuring était même pressenti entre eux il y a quelques années mais depuis la collaboration entre le rappeur Marseillais et Gims l’année passée sur le single « G.J.S » avec SCH, Élie Yaffa n’a pas apprécié cette affiliation et a annoncé que désormais cette connexion ne se fera jamais même s’il a toujours témoigné du respect envers le « J » comme il vient de le prouver une nouvelle fois.

En effet dans sa derrière interview, l’artiste du 92i a livré son opinion sur l’écriture dans le rap qui semble prendre moins d’importance aujourd’hui auprès de la nouvelle génération mais selon B2O les textes sont primordiales pour perdurer dans ce genre musical. « Un texte, ça ne vieillit jamais. Une citation de Jules César, une grosse punchline de Napoléon ou de Gengis Khan, ça traverse les siècles. Quand il n’y a pas de texte, ça vieillit mal » décrit celui qui a plus de 25 ans années de carrière dans le rap derrière lui en faisant une comparaison avec des citations de personnages célèbres.

« Il n’y a que Jul qui dure, lui c’est à part. Mais la plupart des mecs qui n’écrivent pas, ils ne durent pas. » poursuit-il en citant Jul comme exception à cette règle avant de se rappeler les paroles de Calbo dans le titre « Boxe avec les mots » sorti en 1998, « Tu prends « Qui prétend faire du rap sans prendre position », ça c’est du texte. Ärsenik, on n’en entend plus parler depuis des années mais tu l’as encore dans ton cerveau. ».