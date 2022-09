Tottenham – OM en streaming live direct

Tottenham vs Marseille, découvrez le match en direct, comment suivre le match en live streaming légal sur RMC Sport et Canal Plus. Ce soir à Londres au Tottenham Hotspur Stadium c’est le grand retour de l’Olympique de Marseille en ligue des champions avec la première journée de la phase de poule dans le groupe D, le club phocéen espère réussir ses débuts en décrochant au moins le point du match nul ce soir face au club Anglais, le coup d’envoi sera à 21 heures avec Slavko Vincic au sifflet.

La composition de Tottenham : Lloris – Romero, Dier, Lenglet- Emerson, Højbjerg, Bentancur, Perišić – Richarlison, Kane, Son. La composition de l’Olympique de Marseille : Pau López – Mbemba, Bailly, Gigot – Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares – Guendouzi, Suárez, Gerson. « On va voir quel est notre vrai niveau. » a déclaré Pablo Longoria dans une interview exclusive du président de l’OM au micro de RMC Sport avant l’entrée en lice du club phocéen en Ligue des champions contre Tottenham.

