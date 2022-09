6ix9ine se fait démolir par les internautes pour sa vidéo avec la police

Sans pitié, Internent ne laisse rien passer à 6ix9ine. Le rappeur américain connu pour son statut de balance connait actuellement une période difficile et vient de s’attirer les foudres des internautes suite à la diffusion d’une vidéo dans laquelle il est filmé en pleine discussion avec des agents de police.

Alors que 6ix9ine vient de donner l’inspiration à Booba pour s’en prendre une nouvelle fois à Magali Berdah avec un montage entre une photo de l’interprète de Gooba fusionné au visage de l’agente d’influenceurs afin de se moquer d’elle, Tekashi 69 fait encore parler de lui en cette fin de semaine en raison de son passé sulfureux. Les internautes n’ont visiblement pas oublié le fait qu’il a activement collaboré avec les autorités afin d’obtenir une réduction de sa peine de prison en témoignant contre les membres de son ancien gang.

Suite à cette affaire 6ix9ine est devenue la balance la plus connue du rap game, souvent traité de « rat » par ses ennemis son statut n’est pas prêt de le quitter car ils ne sont pas prêts de pardonner les agissements du rappeur aux cheveux colorés. Dans une courte vidéo, un passant a filmé Tekashi 69 en train de parler avec des policiers, la séquence a amusé les internautes qui n’ont pas manqué l’occasion de le ridiculiser sur sa fameuse réputation de balance. « Tu le vois pointer du doigt, le frère est en train de balancer », « Il est genre : « Hey, bro, appelle l’agent Jimmy du FBI, il va vous dire de me laisser partir. », « Frères au travail », peut-on lire à l’encontre de l’artiste qui s’est récemment fait frapper par sa petite amie, elle a même fini au commissariat après cette altercation entre eux..

What y’all think #6ix9ine is telling the cops?!?👀🤔 pic.twitter.com/uQJnaXJkfH

— JP Digital TV (@jpdigitaltv) September 7, 2022