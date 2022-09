Ciryl Gane, un gros scandale vient entacher sa victoire

Visiblement, la victoire de Ciryl Gane sur Tai Tuivasa à l’UFC Paris ne passe pas aux yeux de tous ! Une polémique vient entacher la victoire du combattant français qui a triomphé samedi à Paris dans la salle de l’Accor Arena mais Brésilien Junior Dos Santos a vivement remet en cause la manière dont Bon Gamin a remporté ce face à face.

Les fans de rap français ont pu apprécier l’entrée de Ciryl Gane dans la salle de l’Accor Arena remplie de 15 000 personnes, avant de monter dans l’octogone le pratiquant d’arts martiaux mixtes est apparu sur le tube « HAINE&SEX » du rappeur Gazo extrait de son album « Drill FR ». L’athlète a ensuite battu au troisième round Tai Tuivasa par KO avec un enchainement de coups pour mettre au sol son adversaire avant le terminer une fois à terre.

Des nombreuses personnes ont salué la performance du combattant de trente-deux ans mais certains n’ont pas hésite à le critique et à remettre en cause ce succès, Junior Dos Santos s’en est notamment pris à Ciryl Gane, « Ce Gane est un combattant sale ! Il frappe encore derrière la tête. Qu’est-ce que les experts vont en dire cette fois ? » a-t-il balancé sur le réseau social à l’oiseau bleu. Le brésilien semble agacé contre le comportement du français contre qui il avait perdu en 2020. Il l’accuse encore d’avoir assené des nombreux coups illégaux à son adversaire alors que seul coup illicite porté contre Tai Tuivasa semble involontaire. Le natif de La Roche-sur-Yon n’a pas répondu à ce tacle et préfère profiter de sa victoire alors qu’il sera absent entre 4 et 5 mois suite à une opération de la main gauche.

Que cara sujo esse Gane

De novo batendo na nuca, o que esses “especialistas” vão dizer agora?

.

What a dirty fighter this Gane is

Again hitting the back of the head

Nad now what are those “fight experts” will say about it? @ufc @danawhite pic.twitter.com/EP6NUlwmWs

— Junior Dos Santos 🅾️➕ (@junior_cigano) September 4, 2022