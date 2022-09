Kylian Mbappé fait passer un message à Tiakola

Tiakola reçoit de la force de Kylian Mbappé ! Comme des nombreux footballeurs, le numéro 7 du PSG est un auditeur de rap français et s’est exprimé dans sa dernière interview pour le World’s leading luxury magazine from the Wall Street Journal sur les chanteurs qu’il apprécie et la séquence va faire le bonheur de l’ancien membre du groupe 4Keus.

Tiakola soutenu par Mbappé !

Après avoir mis de côté son aventure avec son collectif, 4Keus et avoir enchainé plusieurs collaborations avec Dadju, Franglish ou encore Gazo, cette année Tiakola a décidé de présenter le premier album de sa carrière en solo avec « Mélo » paru le 27 mai 2022. Un projet de 16 morceaux avec plusieurs invités tel que Hamza, Gazo, Niska, SDM et Rsko. Quelques semaines suite à sa sortie l’opus franchi le seuil des 50 000 ventes et permettant au rappeur de 22 ans d’obtenir son premier disque d’or. Avec plus d’un million d’abonnés sur Instagram et plus de 3 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, le jeune artiste s’est construit un impressionnante base de fans dont fait partie Kylian Mbappé.

Dernièrement le buteur Parisien a été filmé dans un épisode de « No Comment », la série Youtube sur les coulisses du Paris Saint Germain en train de chanter le refrain du titre « Gasolina » dont le clip cumule près de 20 millions de vues sur Youtube. Tiakola avait ensuite partagé les images dans une story. Mbappé vient encore de montrer qu’il est un grand fan du chanteur français d’origine congolaise dans son entretien pour le WSJ en affirmant qu’il écoute fréquemment les morceaux du rappeur en évoquant ses préférences musicales du moment : « Il y a un chanteur français que j’écoute souvent. C’est Tiakola. Il me met dans un bon mood. J’ai beaucoup de ses musiques de lui dans mon téléphone. ». Une belle façon de lui apporter son soutien.

