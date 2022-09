Océane El Himer confond Elizabeth II avec un hommage au décès de Brigitte Macron, Booba la termine

Le décès d’Elizabeth II a suscité des nombreuses réactions sur les réseaux sociaux mais certaines sont pour le moins vraiment insolites comme celle de l’influenceuse Océane El Himer. Elle a fait une énorme erreur en confondant la reine d’Angleterre et la compagne du président de le république Française, Brigitte Macron ce qui n’a pas échappé à Booba, il s’en est indigné sur Twitter en l’affichant.

Booba Océane El Himer et enflamme la Toile !

Alors que la plupart des personnes ont rendu un bel hommage à Elizabeth II suite à l’annonce de sa mort ce jeudi à l’âge de 96 ans après plus de 70 ans de règne, Océane El Himer a fait une bourde monumentale en pensant qu’il s’agissait du décès de Brigitte Macron qui venait d’être officialisé. La candidate de télé-réalité a publié une photo de la première dame de France dans une story sur Instagram avec la légende « RIP (Rest in Peace) 1926-2022 » ainsi qu’un émoji mains jointes. Elle s’est rapidement fait lyncher sur le réseau social pour son erreur. La compagne d’Emmanuel Macron n’est ni décédée, ni née en 1926 mais en 1953. Sans savoir pourquoi et visiblement mal informée, l’ancienne candidate des Marseillais ou encore des Princes et les Princesses de l’Amour suivie par plus d’un million d’abonnés a confondu les deux femmes de quoi indigner Booba.

B2O affiche l’incroyable bourde d’Océane El Himer et enflamme la Toile !

Océane El Himer a tenté de s’expliquer en affirmant avoir relayé une publication d’Audren Dimitris. « En repostant ta story, je me prends les foudres » a-t-elle commenté en s’adressant à l’homme d’affaires. Face aux critiques, elle a ensuite tenté de se justifier, « En aucun cas je ne voulais faire de l’autodérision ou une comparaison. J’étais sur Insta, je suis tombée sur la 1ere story d’Audren Dimitris, du coup j’ai reposté direct sans penser que cela était de l’autodérision, je pensais que c’était réel. Toutes mes excuses à Brigitte Macron. ». Malheureusement pour l’influenceuse, la polémique a encore pris plus d’ampleur lorsque Booba a découvert cette erreur, en plein conflit contre Magali Berdah, Élie Yaffa a affiché des captures d’écran des stories de la jeune femme pour exprimer son exaspération. « Nan mais là la culture du vide ça va trop loin! Arrêtez les c’est plus possible on en peut plus » a réagi B2O dans un tweet qui est devenu viral avec plus de 28 000 « J’aime » et 5 000 « Retweets » en seulement quelques heures.