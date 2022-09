À 26 ans, Ninho est le plus jeune chanteur à remplir la plus grande salle d’Europe

La dernière étape avant le Stade de France pour N.I ? À seulement 26 ans, Ninho se produira ce soir à La Défense Arena de Paris qui affiche complet, le rappeur français va réunir près de 40 000 personnes dans la plus grande salle d’Europe.

À 26 ans seulement c’est incroyable !

Ninho va encor réussir à un nouvel exploit mais cette fois-ci, ça n’a rien à voir avec les certifications dont il détient toujours le record en France mais avec son concert à l’U Arena. l’ascension de N.I est fulgurante depuis ses débuts avec sa mixtape M.I.L.S volume 1, le rappeur qui a grandi à Nemours en Seine-et-Marne enchaine les réussites. En près de dix ans, il a sorti 3 albums et 6 mixtapes lui permettant d’obtenir plus de 200 singles certifiés en carrière dont 25 singles de diamant. En France, il cumule plus de 2,5 millions d’albums vendus avec 3 disques de diamant, 2 triple disques de platine ainsi qu’un double disque de platine.

Ce soir son concert à la La Défense Arena va marquer sa consécration, à seulement 26 ans, Ninho va devenir le plus jeune rappeur à remplir la plus grande salle d’Europe de ses 40 000 personnes alors qu’il a entamé une tournée dans toute la France dans le cadre de son Jefe Tour afin de défendre sur scène face à son public les titres extraits de son dernier album en date. La première partie de l’événement sera assuré par MIG qui aura comme mission de chauffer les spectateurs avant l’arrivée de N.I.