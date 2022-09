Booba humilie Omar Sy qui va incarner le premier samouraï noir

Booba n’est pas fan d’Omar Sy et le fait savoir !

Le Duc ne connait pas de répit et vient de réagir à l’annonce du prochain rôle d’Omar Sy. L’acteur français est à l’honneur de la nouvelle série de Netflix nommée Yasuke et va incarner le premier samouraï noir de l’histoire. Ce choix n’a pas convaincu Booba qui a décidé de lui balancer un gros tacle sur Instagram via le compte « ifp92i » qu’il utilise depuis son bannissement du réseau social.

Après leur collaboration pour la série Lupin et le film Loin du périph, Omar Sy poursuit son travail avec Netflix et va jouer le premier rôle dans une série adaptée de Yasuke qui retrace les aventures du premier samouraï noir de l’histoire. Ce personnage a réellement vécu, il s’agissait d’un esclave devenu ensuite samouraï au Japon. Ce programme en prises de vues réelles est écrit par Nick Jones Jr d’après les informations du Hollywood Reporter. Ce dernier a également produit le scénario de la série animée sur le même personnage l’année passée. « Yasuke m’inspire depuis un moment. Avec cette incroyable équipe, nous sommes en train de créer une série remarquable sur ce que signifie d’être un samouraï africain dans l’histoire japonaise. Les séquences d’action promettent d’être phénoménales et ingénieuses » s’est exprimé l’acteur Césarisé sur ce projet qui a fait réagir Booba.

Kopp ne valide pas le nouveau rôle de l’acteur !

Le Boss du Rap Game a partagé une capture d’écran d’un tweet du média Infos Séries décrivant, « Omar Sy jouera le rôle du premier samouraï africain dans la série live-action #Yasuke de Netflix. » accompagné du premier visuel annonçant la série Yasuke. « Le samouraï de Bamako mais arrêtez zobi » a commenté Booba avec plusieurs émojis mort de rire avant de publier un montage d’une photo d’un samouraï dont le visage a été remplacé par celui d’un chat noir.

Ce n’est pas la première fois que Booba s’en prend à Omar Sy ! Au mois de juin, il avait reproché à l’acteur français de ne défendre aucune cause. « Omar Sy, l’homme noir de maison a parlé. Toi t’es là que pour avaler (…) Glurp glurp on t’entend jamais pour défendre quoi que ce soit mais quand c’est l’heure de boire du yop t’es là hein!!! Ça nettoie les fesses du maître comme dans Intouchables » avait-il notamment déclaré sur Instagram tout en mentionnant le profil de l’ancien compère de Fred Testot pour tenter de l’interpeller en vain.