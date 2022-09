RK bat le record de Jul du freestyle le plus long avec une performance exceptionnelle

Cette semaine RK était de passage tous les soirs dans Planète Rap sur Skyrock pour faire la promotion de son nouveau projet et a profité de l’occasion pour réaliser une grosse performance afin de battre le record du freestyle le plus long dans l’émission détenu par Jul depuis près de 3 ans.



RK explose le record de Jul !

Au mois de décembre 2019, Jul avait fait très fort en battant le record du freestyle le plus long à Skyrock en direct de l’Orange Vélodrome à Marseille lors de la sortie de son album « C’est pas des lol » avec une prestation de 43 minutes et 1 seconde en direct sur la radio. « Bravo JuL nouveau record man de PlaneteRap avec un freestyle de 43 minutes et 1 seconde historique ! ‬ ‪La semaine se termine en beauté en direct de Marseille‬ » avait annoncé à l’époque la radio pour valider l’exploit du rappeur Marseillais qui a fait mieux que Rohff, Vald, Nekfeu ou encore Niska, les différents détenteurs des précédents records mais RK vient de faire encore mieux que le « J ».

Les records sont effectivement faits pour être battus comme le démontre la récente prestation de RK à Skyrock. Avec un freestyle de 44 minutes 30 secondes à Planète Rap, le jeune rappeur français d’origine algérienne âgé de 20 ans a fait mieux que Jul de plus d’une minute. « RECORD BATTU ! 44:30min de freestyle sur @skyrockfm ! ON L’A FAIT J’SUIS TROP CONTENT LA TEAM . » a-t-il commenté sur Instagram après ce nouveau record historique qui devrait donner des idées aux prochains rappeurs invités dans l’émission animée par Fred Musa pour faire encore mieux.