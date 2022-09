Accusé d’homophobie, Tovaritch se moque d’un centre LGBT, une plainte déposée

Le clip 2CB de Tovaritch vient de dépasser les 1,5 millions de vues sur Youtube en 4 jours d’exploitation mais la polémique concernant ses propos dans ce titre continue de prendre de l’ampleur et sa blague contre un centre LGBT à Paris ne passe pas. Une plainte vient d’être déposée contre le rappeur, plusieurs associations et des élus l’accusent d’homophobie.

« C’est pas l’marais ici, non c’est pas la gay pride » ou encore « J’aime pas les hommes qui su*ent des hommes et qui volent le travail des femmes », les paroles du morceau 2CB de Tovaritch font scandale et il même allait encore un peu plus loin en se rendant dans un centre LGBT de la capitale Parisienne pour leur offrir un gâteau aux fruits à l’apparence gay selon lui, « Comme vous faites du super travail, je me sentais redevable, je vous ai offert une petite tarte » commente-t-il à un membre.

Insupportable et scandaleux, Tovaritch en plein scandale d’homophobie réagit !

« Hier, le rappeur Tovaritch a publié une vidéo où il se rend au @CentreLGBTParis en se moquant des bénévoles. Mercredi, il publiait un titre aux paroles homophobes, dénigrant au passage le #Marais. J’apporte tout mon soutien au Centre #LGBT et condamne cet acte et ces propos. Adjoint au Maire de @MParis » s’est indigné l’adjoint au Maire de Paris sur Twitter Yohann Roszéwitch. L’association de la lutte contre les discriminations et la haine anti LGBTQI, Stop Homophobie a également annoncé avoir déposé une plainte contre Tovaritch.

« Les propos homophobes n’ont pas leur place dans le rap ni ailleurs. L’intimidation du @CentreLGBTParis est inacceptable. Il est temps que la justice soit saisie avant qu’il n’y ait de plus graves violences. » a réagi l’Eurodéputée écologiste, Karima Delli. « Insupportable et inadmissible. Soutien total au @CentreLGBTParis qui mène un travail absolument remarquable au quotidien, ainsi qu’à toutes les personnes #LGBT+ blessées par ces actes LGBTphobes. », a ajouté Isabelle Rome, ministre déléguée auprès de la Première ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes.

« C’est vous qui avez un problème avec moi, moi j’ai rien contre vous. De base, je jugeais l’acte en lui-même et non les personnes, vous le savez très bien. Hier quand j’ai amené le gâteau, ils m’ont dit ’merci c’est sympa’ donc ne transformez pas mes propos », s’est défendu le rappeur Tovaritch dans une story sur Instagram face aux critiques à son encontre avant de partager une ancienne interview de Poutine en train défendre la mise en place d’une loi contre la « propagande gay » envers les enfants.

