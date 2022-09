Jul validé par la nouvelle star de l’OM, Alexis Sanchez

Arrivé cet été de l’Inter Milan, Alexis Sanchez n’a pas tardé à faire la connaissance de Jul. Fan inconditionnel de l’Olympique de Marseille, le rappeur Marseillais a réuni au mois de juin dernier 60 000 personnes au stade Vélodrome après la sortie de son nouvel album Extraterrestre et ne laisse jamais indifférent les joueurs de l’OM.

Alexis Sanchez célèbre l’OM sur du Jul !

Alors que l’OM connait l’un des meilleurs débuts de saison de son histoire avec 6 victoires et 1 match nul en 7 rencontres et une deuxième place au classement du championnat de France derrière le PSG ainsi qu’un total de 19 points, Alexis Sanchez s’est déjà adapté à la ville phocéenne et son style musical. L’attaquant Chilien a réussi ses premiers matchs à Marseille avec déjà 4 buts en 6 match de Ligue 1 et apprécie déjà les titres de Jul.

Auteur de son quatrième but sous les couleurs de l’OM samedi dernier pour la victoire de son équipe sur le score de 2 buts à 1 face à Lille, Alexis Sanchez a fêté cette victoire avec un morceau de Jul. En effet l’ancien joueur de l’Inter a posté une story avec une photo de ce match en compagnie de ses coéquipiers sur la pelouse du Vélodrome en train de célébrer son ouverture du score lors de cette rencontre en ajoutant comme fond sonore le single « La vie est faite comme ça » du rappeur Marseillais, un titre paru en 2018 sur l’album « La zone en personne » tout en affichant les paroles du morceau comme avec le refrain « Lé lé lé lé lé lé la, Elle m’a dit j’t’aime bien, t’es mignon, Lé lé lé lé lé lé la, Mais moi j’m’en fous de tes millions, Lé lé lé lé lé lé la, J’veux mettre les lunettes à Léon, Lé lé lé lé lé lé la, J’vais marcher seul comme un Lion, Lé lé lé lé lé lé la, Lé lé lé lé lé lé la, Lé lé lé lé lé lé la, Lé lé lé lé lé lé la, La vie est faite comme ça, Visière fumée sur la Honda, J’suis pas le prince de la ville, Mais j’trahis pas la Honda » ainsi que la légende « Allez l’OM ».

Le nouvel attaquant de l’OM semble s’être parfaitement acclimaté à sa nouvelle ville et il ne manque plus qu’une célébration avec le célèbre signe de Jul avec les deux mains en formant les lettres de son nom.

