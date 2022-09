La séquence géniale du fils de Jean-Marie Bigard qui chante un classique de Booba

A 45 ans avec plus de 25 années dans le rap derrière, Booba continue d’influencer les plus jeunes et a marqué plusieurs générations d’auditeurs avec les nombreux classiques à son actif comme le démontre la récente vidéo de Jean-Marie Bigard qui filme son fils en train de reprendre le morceau « Numéro 10 » face à ses parents et ses grands parents à table.

Booba marque toutes les générations, Bigard le prouve !

Jean-Marie Bigard avait déjà apporté son soutien à Booba en début d’année lorsque le rappeur du 92i s’était fait sanctionner sur les réseaux en lui conseillant d’éviter certains morts interdits. « Booba, il vient de se faire couper donc c’est à dire que tu dis un mot de travers sur Facebook. Moi ça m’ait arrivé mille fois bien sûr, bah t’es coupé. C’est 48 heures, une semaine, ça peut être un mois, ça peut être plus tu vois parce qu’il y a des trucs que tu n’as pas le droit de dire. » avait-il déclaré sur Twitter. L’humoriste avait ensuite rajouté, « Comme ils ne peuvent pas surveiller tout le monde à la fois c’est un robot qui s’en occupe. Le robot, il est un peu con parce qu’il n’a pas le sens de l’humour. Il ne comprend pas le second degré donc il s’énerve quand il ne comprend pas. Il y a des mots qu’il ne faut pas prononcer ».

« Si tu n’es pas numéro 10 à Paname, t’es la banane du siècle »

B2O avait également placé une dédicace à l’acteur et humoriste français dans son single « Variant » sorti l’année dernière avec la phrase, « J’suis un variant, j’suis un vaillant, j’suis plus Bigard qu’Anne Roumanoff ». Une nouvelle connexion vient de se faire entre Booba et Jean-Marie Bigard avec la vidéo du fils de ce dernier cité pendant un repas de famille. Le garçon nommé Sasha a chanté le classique « N°10 » extrait de l’album « Panthéon » paru en 2004 et il connait par cœur les paroles de ce titre dans une séquence qui devrait plaire au DUC.