Booba détruit Guillaume Genton et Magali Berdah

« Vous en sortirez pas » avertit Booba !

Après son passage controversé dans le documentaire de France 2 sur les agences d’influenceurs, Magali Berdah était dès le lendemain matin en direct dans l’émission Le Morning Sans Filtre sur Virgin invitée par Guillaume Genton pour revenir sur son interview et Booba n’a pas apprécié le parti pris selon lui de l’animateur lors de cet échange et s’en est agacé.

Magali Berdah a accusé la production du reportage d’avoir exagéré sur les questions, « On voulait faire un reportage sur son succès historique. Milla aussi, c’était pareil. Milla vraiment la pauvre, ce n’était pas trop cool. Moi, je suis un peu habituée à ce genre d’émission et je savais que ça allait être comme ça. C’est pourquoi j’étais dur au départ. Mais par contre Milla, je trouve qu’ils l’ont vraiment humiliée. Ce n’est pas cool. Ça reste un être humain. Il ne faut pas se comporter comme ça avec les gens. Ce n’est pas bien. » . La coréalisatrice du programme a tenté de se justifier, « Je ne suis pas d’accord avec Magali Berdah, elle a montré sa vie, elle a montré son quotidien, et on a raconté sa carrière de télé-réalité. » avant d’être coupée par Guillaume Genton qui l’a empêché de terminer son explication ce qui n’a pas échappé à Booba. Le DUC a relayé la vidéo de ce message pour adresser un message virulent en les traitant de voleurs en bande organisée.

« Donc la go elle se lève à 6 du zbah pour aller mentir encore sur une émission animée par un chroniqueur de tpmp qui a clairement été briefé pour aller dans le sens de sa compatriote. Bande organisée de voleurs vous vous en sortirez pas. Continuez à vous débattre…« s’est énervé Booba contre l’animateur radio également chroniqueur dans Touche Pas A Mon Poste l’accusant d’avoir eu comme consigne de soutenir la dirigeante de Shauna Events. « Mais en quoi c’est un piège ! C’est la réalité. Lorsqu’elle a fait sa story pour La Mula Shop, elle a assumé. Elle a partagé sur les réseaux sociaux. Donc nous, on le révèle. Dans Complément D’enquête, nous, on a une réputation. La réputation de Complément D’enquête, c’est dans l’investigation. Effectivement, quand je suis allée rencontrer Magali Berdah pour la première fois, j’étais emballée de l’avoir dans le reportage. C’est vrai que je lui ai dit qu’on parlera de votre succès historique, mais on raconté ce succès historique. » a précisé la productrice de Complément d’enquête.

