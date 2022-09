Naps devient multimilliardaire en…

Le Marseillais au sommet !

Naps a franchi un nouveau cap cette année grâce au succès de ses derniers albums et il le prouve en chiffres avec deux milliards de visionnages sur Youtube, un bel exploit à son actif sur la célèbre plateforme d’hébergement de vidéos en attendant de découvrir ses prochains projets à venir et la poursuite de sa tournée pour défendre sur scène son projet « La TN ».

Le succès de Naps est vraiment impressionnant

Naps a réussi à atteindre les sommets en 2021 avec le titre « La Kiffance » certifié double single de diamant, le clip totalise plus de 150 millions de vues. Quasiment un record pour l’artiste Marseillais qui a fait de ce titre le tube de l’été de l’année passée, le single a tournée en boucle dans toute les soirées et à la radio. Suivi par 3,39 millions d’abonnés sur sa chaîne Youtube, le rappeur de 36 ans nous a également livré des nombreux autres hits ces dernières années pour arriver au seuil de deux milliards de vues cette année.

La Kiffance a largement contribué au milliard

En effet Nabil vient de rejoindre le cercle très fermé des rappeurs français multimilliardaires sur Youtube, il a dépassé les deux milliards de vues sur la plateforme. Un chiffre atteint notamment grâce au clip « Favela » en featuring avec Soolking extrait de l’album « Carré VIP » qui compte 166 millions de visionnages depuis le mois mars 2018, sa plus grosse performance qui devrait bientôt être battue par « La Kiffance ». Le clip « 6.3 » en collaboration avec Ninho, le single est également un des plus gros succès de Naps, il affiche 133 millions de vues. Dans la suite du classement des vidéos les plus visionnées du « N » figure « Pochon Bleu » feat 13ème Art (105 millions), « Best life » feat Gims (101 millions), « Recherché » (66 millions), « La danse des bandits » feat SCH (65 millions), « T-shirt Croco » (65 millions). Enfin les clips « Rappelle-Toi » avec Heuss L’Enfoiré et « Le Sens Des Affaires » avec Rim’K cumulent tous les deux un peu moins de 50 millions de vues.

Actif depuis le 20 juin 2014 sur Youtube, Naps compte désormais un peu plus de 2 192 000 000 vues, un score qui en fait un des rappeurs français les plus populaires sur la plateforme.