Rohff a mis un gros coup de pression à Sam’s sur le tournage de Validé

C’est monté vite en pression entre Rohff et Sam’s sur le tournage de Validé ! En attendant son concert événement à l’Accor Arena au mois de novembre prochain, Housni s’est fait discret au niveau de son actualité musicale ces deniers temps depuis la sortie de l’album Grand Monsieur au mois de décembre avec uniquement la parution d’un single inédit nommé « Lifestyle » cet été.

Mastar a tenté d’intimider Rohff !

En plus de la sortie de cet opus en fin d’année dernière, Rohff était également à l’affiche en 2021 de la deuxième saison de Validé. Le rappeur avait déploré le fait de n’avoir pas pu participer à la première saison de la série réalisée par Franck Gastambide en raison de son incarcération au moment du tournage mais il a rejoint le casting de la nouvelle saison. Dans cette suite, Rohff qui joue son propre rôle est en guerre contre Mastar incarné par Sam’s et lors d’une interview avec le Five FC, ce dernier a révélé une anecdote de tournage sur cette confrontation.

« Le chef Op’ me demande de pousser un peu plus Rohff, il m’a dit n’hésite pas. À la base, le texte, c’est : ‘vas-y ne parle pas avec moi !’, mais moi je dis : ‘ Eh, vas-y fermes ta gueule !!’ » décrit Sam’s sur l’enregistrement d’une scène sous haute tension avec Housni dans un face à face tendu afin de régler des comptes. Le rappeur et acteur français n’a pas hésité à muscler son jeu pour entrer parfaitement dans la peau de son personnage. « Sur le coup il se lève, moi je joue mon perso et je me dis : ‘je le sens mais… je ne sais pas trop là’. Et quand la scène se termine, il me dit :’ Eh, mais ce n’est pas dans le script !’ » raconte-t-il ensuite sur ce tête à tête et la pression que lui a mis Rohff.

Après un court moment de flottement l’artiste du 94 a finalement détendu l’ambiance en étant mort de rire. « Ce qui est fort et professionnel de sa part, c’est qu’il est resté dans son personnage et que ça l’a nourri pour mettre le coup de pression qu’il m’a mis » a conclu Sam’s sur sa rencontre avec Rohff dont cette anecdote de tournage l’a marqué.