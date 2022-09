Deen Burbigo est-il le frère de BB Jacques ? Il répond

Deen Burbigo a rétabli la vérité sur la rumeur de son lien avec BB Jacques ! Une récente déclaration de Doums a surpris les auditeurs de rap français car le membre du collectif de L’Entourage a affirmé le candidat de la première saison de la Nouvelle école est le frère de Deen tout en lui adresser un gros tacle au passage.

Deen Burbigo n’a qu’un seul frère de sang !

« Je ne comprends pas. Poto, je ne capte pas. La technique qui prend, c’est une boxe classique du rap, j’trouve. Pour le coup, je préfère Fresh… Et comme c’est le petit frère de Deen, désolé, mais ton petit frère est nul. Voilà, c’est dit » a lâché Doums dans une interview promotionnelle pour son album « Pull à capuche et billets mauves » avec le média GQ en s’exprimant sur le titre « Booska F*ck Off » de BB Jacques. L’artiste issu de l’émission de Netflix « Nouvelle Ecole », l’adaptation française de Rythm + Flow » a ensuite directement appelé pendant un concert le compère de Nekfeu pour s’expliquer et les deux rappeurs ont finalement témoigné du respect entre eux pour mettre fin au conflit en évitant que la situation ne s’envenime.

Depuis cette déclaration de Doums, la fiche Wikipédia de Deen Burbigo a été rectifiée avec la description, « il est également le grand frère de B.B. Jacques ». Le rappeur concerné par cette modification s’est finalement exprimé pour démentir cette rumeur, ils n’ont aucun lien de parenté. « J’ai qu’un seul frère de sang. C’est Stutt« s’est-il exprimé sur Twitter mais en précisant qu’un autre candidat de la Nouvelle école est son cousin, « Par contre dans Nouvelle Ecole j’ai un cousin, Houssbad. Vous savez tout« ce qui explique la présence d’Houssbad dans son clip « Immunité Diplomatique » avec Alpha Wann paru en 2020.

