Milla Jasmine et sa sœur menacée par Booba, « On veut plus vous voir »

Kopp compte bien sortir les dossiers compromettants !

En plus de Magali Berdah, Booba à d’autres influenceurs dans le viseur comme Milla Jasmine et il vient de lui mettre un sacré coup de pression pour la mettre en garde ainsi que sa sœur Safia. La boss Shauna Events est devenue la risée du web après la diffusion du reportage Complément d’enquête sur France qui a fait le bonheur de B2O qui ne compte pas en rester là.

Dans le documentaire sur les placements de produits frauduleux, Milla Jasmine a accepté de présenter son métier mais a ensuite déploré le montage à son désavantage des journalistes. « La présentation de mon portrait a été catastrophique. En tant que femme et désormais, femme mariée, j’ai été rabaissée et humiliée. J’ai toujours assumé mon passé. Mais ressortir des photos de moi, 10 ans en arrière, comme si je n’avais pas évolué. C’est pitoyable. C’était sans rapport avec le reportage, mais avait pour unique but de me nuire, avant même d’avoir pris la parole. Le journaliste m’a menti sur le nom de l’émission pour que j’accepte de tourner, ainsi que sur le titre de l’émission. » s’était-elle agacée.

Jasmine accusée arab-fishing

« Me concernant, le reportage devait, soi-disant parler du quotidien des influenceurs mais il s’est focalisé sur mon passé, sur des arnaques que je n’ai pas commises et sur une vie exubérante à Dubaï. J’ai été dupée par une équipe qui s’est fait passer pour des gens bienveillants, qui a profité de ma naïveté et de ma générosité pour sortir les images et les audios de leur contexte 6 mois après, dans le but de les utiliser contre moi et alimenter cette guerre contre les influenceurs. » a ajouté Milla Jasmine passablement énervée. Des propos qui n’ont pas perturbé Booba dans ses investigations.

Toujours à l’affût de la moindre information, Booba a averti Milla Jasmine être prêt à balancer un gros dossiers contre elle concernant le football, Miami et Nassau, la capitale des Bahamas. « Marie et Gwendoline Germain aka Milla Jasmine et sa soeur… @IamMillaJasmine si vous continuez on va devoir sortir ton dossier foot/Miami/Nassau… Et comment je t’ai rencontré 😎 on veut plus vous voir! Partez loin! » a-t-il tweeté en publiant des copies d’écran d’un article titré « Milla Jasmine accusée de faire de l’arab-fishing. L’influenceuse surfe-t-elle sur une ambiguïté ethnique ? » et d’un autre, « Safia Alba : critiquée après avoir soutenu Marine Le Pen, elle s’exprime »