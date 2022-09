Tayc s’amuse du scandale de son dernier concert, « C’était ma culotte »

Tayc n’est pas très affecté par la nouvelle polémique le concernant suite à son dernier concert pendant lequel il s’est affiché en train de sentir un slip sur scène et a choqué le public. Le chanteur a réagi avec humour sur son compte Twitter face aux nombreuses critiques des internautes et pour répondre à ses détracteurs en prenant toute cette affaire à la rigolade.

Tayc réagit à la polémique !

Ces derniers mois, Tayc a pris la mauvaise habitude de diviser les internautes suite à ses prestations sur scénique. L’artiste a pris l’habitude de proposer à une spectatrice de l’accompagner sur scène pour une danse sensuelle mais récemment cela a mal tourné car le compagnon d’une fan n’a pas apprécié leur performance et a rompu avec la jeune femme. « J’aime tayc de toute mon âme mais seulement en tant qu’artiste, ce soir de concert je ne sais pas ce qui m’a pris. Il m’a invité à monter sur scène pour une danse et je me suis laissé emporter par l’euphorie, et la douceur de sa voix en live. Je ne voulais pas blesser mon homme en me faisant peloter par l’artiste. Je regrette amèrement, j’aimerais vous demander pardon à tous et avoir votre soutien pour demander pardon à mon homme , il est tout pour moi. C’est de lui je suis amoureuse, je veux qu’on reprenne notre relation. Svp aidez moi. » avait déploré cette dernière. Cela n’avait pas perturbé l’interprète du single « Le temps » qui a expliqué à la fan larguée que cela n’était pas l’homme idéal car ce n’est pas un motif de rupture. « Si ton gars te quitte parce que t’es monté sur scène avec Tayc, c’était pas le bon » avait-il répondu.

Cette semaine Tayc vient encore d’enflammer les réseaux en reniflant une culotte lancée sur scène pendant un concert. Les images ont dégouté le public qui a vivement commenté la séquence pour s’indigner de ce comportement et exprimer une certaine incompréhension face aux images. « C’était drôle au début mtn tu dégoûtes sal porc obsédé », « A chaque fois que je clique sur une vidéo qui concerne un concert de Tayc je sais que je vais voir un truc de c*l mais la c’est trop, c’est le DOAT (détraqué of all time) » ou encore « Mais les vidéos du concert de Tayc??????? Il renifle une culotte jetée sur scène et toutes ses groupies hurlent? Des comportements très sale. » ont notamment tweeté les internautes. « C’était ma culotte wsh« a réagi le chanteur avec humour avant d’ajouter « Seulement en concert« en réponse à un Twittos qui l’a questionné s’il porte des strings maintenant mais cela n’a pas vraiment assagi ses détracteurs.

C’etait ma culotte wsh — T A Y C (@TaycOfficiel) September 14, 2022