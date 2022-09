La somme énorme touchée par Ciryl Gane à l’UFC Paris révélée

Ciryl Gane a touché le jackpot avec son triomphe lors de l’UFC Paris à l’AccorHotels Arena de Bercy ! Après sa défaite frustrante face à Francis Ngannou au mois de janvier dernier, le combattant français a fait son retour dans l’octogone en cette rentrée 2022 lors de la première édition française de l’UFC et il a réussi à se défaire de Tai Tuivasa.

Gane confie combien il a touché pour l’UFC Paris !

En plus de cette victoire face à l’athlète Australien par KO lors du main event de l’UFC Paris qui lui permet de totalise un beau palmarès en arts martiaux mixtes avec 11 victoires pour 1 défaite, Ciryl Gane a empoché une belle somme d’argent comme vient de le révéler une vidéo mise en ligne sur Youtube au sujet des coulisses de la préparation du Bon Gamin réalisée par le journaliste Charles Villa. On y apprend l’estimation de ses revenus gagnés avec l’affrontement contre Tuivasa.

« Tu sais que je sais pas combien je gagne pour le combat, là ? Je ne connais pas exactement le chiffre. Si tu me le demandes, je sais à peu près. Étant donné que je suis plus champion (intérimaire), je rétrograde un peu. (…) C’est entre deux et trois millions, je pense. » confie Ciryl Gane sur ce le montant qu’il a touché pour cet événement. Le français a également touché un bonus de victoire ainsi que 50 000 dollars avec la récompense de « Fight of the Night ».