Sindy et Diane Leyre démontent Tayc pour avoir reniflé un slip, « c’est trop sexualisé »

Sindy fustige le comportement de Tayc !

Alors que Tayc poursuit ses concerts avec sa tournée à venir « Crystal Destiny » dans toute la France, au programmes notamment les villes de Strasbourg, Amnéville, Lille, Rouen, Nantes, Rennes, Bordeaux, Lyon ou encore Marseille, le chanteur continue de faire débat avec son attitude sur scène. Sa séquence en train de renifler un slip sur scène fait encore beaucoup parler. Sindy et Diane Leyre se sont indignées face aux images.

Le chanteur va trop loin !

Après ses danses très osées avec des fans, Tayc a carrément brandi une culotte en plein concert, un cadeau surprenant d’une fan lancé sur scène qu’il a ramassé avant de le renifler devant un public sous le choc de ce geste. La séquence a suscité des nombreuses réactions sur les réseaux mais aussi auprès des célébrités. Face aux critiques, le vainqueur de la dernière édition de Danse Avec Les Stars a réagi avec humour prenant la polémique sur le ton de la plaisanterie mais cela n’a pas convaincu tout le monde comme par exemple Sindy ou Diane Leyre.

« J’ai pas les mots et Dieu sais que la langue française est riche » a commenté l’ancienne membre de la Team BS en relayant la vidéo de Tayc sur Twitter pour exprimer son indignation. Miss France 2022 a également donné son avis sur ces images dans l’émission Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio. « Moi ça me choque. Autant j’adore ses musiques, autant je trouve que là c’est sale, à ce stade de faire des choses comme ça » a-t-elle déclaré. « Il y a beaucoup de jeunes qui écoutent ses musiques et ce n’est pas le lieu pour faire des choses comme ça. Il y a des comportements qui ne sont pas adaptés à la scène », a ajouté Diane Leyre avant de conclure, « Qu’il reçoive un string, ça ne me choque pas, mais de là à le sentir ! C’est beaucoup trop sexualisé. Il va trop loin ! ».