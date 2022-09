Abou : son ex le traite de menteur infidèle, « Il a voulu salir en moi toutes les voilées »

Dans entretien avec Sam Zirah, marié en début d’année, Abou Diaby s’est confié sur sa rupture avec son ex femme en révélant qu’elle l’a trompé plusieurs fois avec des autres hommes. Il a déploré le fait que la jeune femme n’était pas celle qu’elle prétendait être mais certaines de ses déclarations sur la religion musulmane n’ont pas plu aux internautes alors que son ancienne compagne est sortie du silence.

L’ex femme d’Abou sort du silence pour tout balancer !

Cette semaine la dernière interview du Youtubeur Sam Zirah a fait un énorme buzz avec près de 4 millions de visionnages en quelques jours suite aux révélations fracassantes d’Abou Diaby. L’ancien candidat de télé-réalité a raconté son histoire avec son ex nommée Elizabeth et ses propos ont mis le feu aux réseaux, « J’ai découvert ma femme sans voile, en string, dans un lit en train de fumer », a-t-il notamment affirmé alors que son ancienne femme vient de lui répondre pour donner sa version des faits sur cette affaire.

« Je tiens à m’excuser, pas envers l’autre pitre de la télé-réalité, mais envers les femmes qui, à cause de moi et de l’habit qui m’a été stigmatisé de pouvoir être la cause d’une mauvaise image de toutes celles qui portent un voile. Sachez que personne ne connait la réalité ! Ce ne sont que des paroles. Vous vous enflammez sur un ragot de couple. » a-t-elle déclaré avant de préciser, « Ne mettez pas l’étiquette de mes fautes sur celles qui sont innocentes. Je vois bien son petit jeu pour vous inciter à me lyncher. Il a voulu salir en moi toutes les voilées pour accroître la pression à mon égard et la honte qui m’accompagne. ».

Elizabeth livre ses vérités !

« L’autre Léana qui envoyait son c*l en photo lorsque lui et moi étions en couple. Je ne dois rien dire moi ? », poursuit Elizabeth. « Je ne suis pas celle qu’il a décrite. Nous n’étions plus ensemble depuis longtemps. Ceci n’est fait que haine et par buzz. » décrit-elle ensuite avant d’ajouter, « Je ne voulais plus être avec lui et il ne l’acceptait pas. Vous n’avez rien vu, juste un faux discours qui lui a apporté 70k d’abonnés. Aucune photo, aucune pseudo vidéo ! Ce n’est que du mensonge. Il n’a jamais regardé les personnes bloquées sur Snapchat, il s’est juste rendu compte que je refaisais ma vie. ».

« Il m’a trompé avec toute la terre ! On n’habitait même plus ensemble. Il a juste le seum que j’ai voulu refaire ma vie, c’est un psychopathe ! Pour ceux qui font tourner la photo de notre ‘mariage », sachez que ça ne me fait rien. Mais cet abruti, en rendant des choses intimes publiques, se fait passer pour une victime. Et allez lui demander si c’est moi ou lui qui aime le pétrole. Si vous saviez comment il parle du voile et de la haine qu’il a envers les ‘voilées’, vous comprendrez son jeu. Il prend les reubeux pour des personnes inférieures, il passait son temps à les critiquer. En choquant le public, il veut stigmatiser toutes les voilées. » affirme la jeune femme avant de conclure, « J’ai demandé à ce qu’on se quitte, mais il me retenait de force. J’ai demandé à divorcer, alors il me disait qu’il allait faire de ma vie un enfer. Attention, c’est un très bon orateur ! Il avait l’attention de me salir ».