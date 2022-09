Dadju chute en plein concert taclé par un inconnu, Booba en rigole

Dadju tombe fauché par un individu, Booba réagit !

Après la sortie de son album « Cullinan » au mois de mai dernier, Dadju a retrouvé son public sur scène et il vient de débuter le « World tour part 2 » depuis le début du mois de septembre, une tournée internationale dans le monde entier avec des dates en Italie, Espagne, Angleterre, à Dubaï et en Afrique mais l’un de ses récents concerts ne s’est pas passé comme prévu.

De passage au Togo, Dadju s’est rendu dans la capitale du pays à Lomé pour une action caritative en offrant des fournitures scolaires à des écoliers et pour deux concerts mais il s’est fait une grosse frayeur en plein concert le week-end. Le frère de Gims était sur scène en train d’interpréter l’un de ses tubes lorsqu’un individu est arrivé sur scène derrière lui pour le rejoindre et a glissé. Cette personne a fauché le chanteur qui est tombé ainsi qu’un agent de sécurité venu en aide au chanteur. Un spectateur a filmé cette séquence insolite avant que l’artiste ne publie la vidéo sur ses réseaux pour commenter sans rancune avec humour cette petite mésaventure en ajoutant la légende « Carton rouge« .

Visiblement plus de peur que de mal pour Dadju qui se porte bien après cette chute mais qui n’a pas précisé s’il a pu terminer ou non ce concert. Comme lorsqu’il s’était amusé du look du Prince Dadj aux côtés de SCH à la Fashion Week au mois de janvier, les images n’ont pas échappé à Booba. Le DUC s’est déjà moqué à plusieurs reprises ces derniers mois de l’interprète de « Toko Toko » et il a récidivé en relayant la vidéo avec le message « Good morning Twitter« ainsi que un émoji mains levées en signe de célébration et un drapeau de pirate.