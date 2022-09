Vinicius dédicacé par Jul dans un gros freestyle inédit

Avec uniquement l’album « Extraterrestre » à son actif en 2022, Jul est pour le moment moins productif cette année que les précédentes mais a offert un concert exceptionnel au stade Vélodrome au mois de juin, a clippé tous les titres de son dernier opus et prépare actuellement son prochain projet dont il vient de dévoiler un court extrait avec une dédicace au joueur du Real Madrid, Vinicius.

Le J est de retour !

Très discret musicalement ces derniers temps même si son titre « J’ai tout su » extrait de son dernier album en date a connu un beau succès cet été avec plus de 30 millions de streams et en figurant toujours dans le classement du Top 50 des singles les plus écoutés en France, Jul prépare son grand retour avec un nouvel opus à venir pour cette fin d’année qu’il commence à faire découvrir aux ses fans sur les réseaux.

Fan de football et de l’Olympique de Marseille, Jul a récemment reçu le soutien d’Alexis Sanchez qui a affiché son amour pour l’OM dans une story avec le titre « La vie est faite comme ça » du rappeur Marseillais. Le « J » suit l’actualité footballistique de près et est également fan d’autres joueurs que ceux du club Phocéen, il n’est pas resté insensible aux performances de Vinícius Júnior qui a remporté la ligue de Champions au mois de mai. En effet dans son dernier freestyle il a placé une dédicace au buteur Madrilène avec la phrase « Baila, baila, comme Vinícius », le joueur Brésilien fait actuellement débat avec ses danses pour célébrer ses buts et a été ciblé par des chants racistes des spectateurs de l’Atlético pendant le derby madrilène ce dimanche soir.