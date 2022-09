Rohff accable Abou qui découvre sa femme « sans voile, en string et en train de fumer »

Rohff a des choses à dire sur l’affaire d’Abou et son ex

Il y a quelques jours Abou a affolé la Toile avec ses propos dans son interview accordée au Youtubeur Sam Zirah. L’influenceur a fustigé le comportement de son ancienne compagne en l’accusant d’avoir utilisé la religion musulmane et le voile pour le séduire. Son ex-femme l’aurait également trompé avec plusieurs hommes, des accusations que cette dernière a démenti pour se défendre face au scandale et l’affaire n’a pas manqué de faire réagir Rohff.

Le candidat de télé-réalité révélé dans La Villa des cœurs brisés fait parler de lui depuis son entretien avec Sam Zirah dans lequel il a fait d’étonnantes confidences sur le calvaire vécu après son mariage, sa relation amoureuse ne s’est pas passée comme prévue. Abou pensait avoir épousé une femme vertueuse et pieuse mais a rapidement découvert que cela était tout le contraire.

Housni enfonce le candidat de télé-réalité trompé par sa femme !

« Ma femme m’a trompé avec plusieurs hommes avant, et pendant le mariage » a-t-il affirmé avant de poursuivre au sujet d’un homme ayant couché avec son ex-femme avec qui il est entré en contact. « Il me dit qu’il a couché avec elle pendant le Ramadan lorsqu’elle était descendue. Il m’envoie des preuves de ma femme sans voile en string dans un lit en train de fumer une chicha avec ma bague au doigt et les vacances qu’il s’est tapées avec elle. (…) Je vois tout, je ne bouge pas. Là, tu m’as perdu, il fallait me voir, j’étais tout maigre ».

Abou a révélé avoir perdu 15 kilos et s’être retrouvé à l’hôpital. Très actif sur Instagram, Rohff commente fréquemment l’actualité du moment comme la semaine précédente en s’exprimant sur la polémique des frères Pogba et vient de faire de même avec cette affaire. « L’affaire Abou : propagande AntiHijeb, CFF, Cocu fragile et fier, adultère gang. Le 94 n’est pas à (voile) et à vapeur. Souilleur du Sacré, Colportage du privé, on s’en cogne. », a-t-il posté dans une story. Le rappeur du 94 fait comprendre qu’il vaut mieux régler ce type de différend en privé et non en public pour faire le buzz.