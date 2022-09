Gims : un fan se fait un énorme tatouage de son visage sur le dos

Certains fans sont prêts à tout et n’hésitent pas rendre un hommage surprenant à l’artiste qu’ils aiment en se tatouant son visage sur le corps comme vient de le faire un admirateur de Gims qui a décidé de faire représenter son idole sur son corps.

Un fan se tatoue Gims sur son dos !

Rien ne peu arrêter les fans d’un chanteur ! Ils sont de plus en plus nombreux à dévoiler sur les réseaux des tatouages dédicacés à leurs stars préférées mais cela n’est pas toujours une réussite. « Qu’est-ce que tu vas faire avec ça p***** ? J’ai besoin du meilleur tatoueur de portrait pour réparer ça. Qui a réalisé cette mer*e ? » s’était indigné 50 Cent pour exprimer sa désapprobation d’un tatouage à son hommage réalisé par un fan. « Je ne peux pas croire ce que mes yeux voient. 50 Cent, mon père, vient de poster la photo. J’ai fait tout cela pour l’amour du père et l’inspiration que vous avez eue sur moi. Et oui, je suis prêt à réparer ça, je le jure devant Dieu » avait répondu le jeune homme au rappeur américain. Un fan de Gims s’est également inspiré du rappeur de la Sexion D’Assaut pour se faire tatouer et l’afficher fièrement.

En effet dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux un homme fait découvrir sur son dos un tatouage à Gims sur lequel le chanteur apparait portant ses fameuses lunettes de soleil avec un doigt de sa main droite posé dessus, il est vêtu d’une veste avec des flammes et quelques notes de musique accompagnent le dessin. Dans la séquence on peut entendre la voix de Meugui qui n’est pas visible sur les images. « Waouh » s’étonne le mari de DemDem avant de demander à l’individu quand il a fait ce tatouage, « Il y a deux ans quand tu es venu à Zweibrücken » répond le fan, ravi de faire découvrir cette « œuvre » à son idole.

