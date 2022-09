Koba LaD enseigne désormais l’Histoire et la Physique-Chimie en chantant

Koba LaD donne des cours aux étudiants !

L’application Studytracks a eu l’idée géniale de collaborer avec des rappeurs pour les enrôler comme professeurs. Les étudiants peuvent désormais retrouver Koba LaD, Sofiane et JoeyStarr en train d’enseigner des cours tout en chantant dans le but de les aider pour réviser et apprendre plus facilement.

En début d’année Koba LaD avait révélé ne pas avoir obtenu son BAC alors que quelques mois auparavant il avait pourtant fait croire à tout le monde le contraire en avouant finalement que c’était une blague. « Les gens, ils y croyaient de fou… J’étais posé chez quelqu’un, et cette personne-là avait le Bac. Donc moi, je mets une vielle photo sur Insta. On voit juste le haut de la feuille. Je vois les gens sont en folie… C’était trop bien fait, tu sais pas toutes les portes que ça m’a ouvert » s’était-il expliqué dans le Morning de Difool sur le fait d’avoir posté une photo sur les réseaux du fameux diplôme national de fin d’études secondaires ne lui appartenant pas. Le rappeur français avait tout manigancé et réussi son coup de buzz. Cela n’empêche pas Marcel Junior Loutarila de son vrai nom de se soucier des études et il a décidé de venir en aide aux jeunes étudiants.

Les rappeurs deviennent des profs !

En effet Studytracks vient de présenter sa collaboration avec Koba LaD, « Les enfants voici votre nouveaux professeur principal, bonne année à vous » a annoncé sur son compte Twitter l’interprète de Daddy Chocolat en postant le lien de l’article de cette démarche tout relayant une vidéo de présentation. L’application de chansons pédagogiques a pour but de dévoiler en musique des leçons en suivant le programme officiel de l’éducation nationale afin d’aider les élèves à mieux apprendre les cours et pour lutter contre le dérochage scolaire.

Après les États-Unis et l’Angleterre, Studytracks débarque donc enfin en France pour s’attaquer au programme scolaire français allant du CM1 jusqu’à la Terminale avec des cours interprétés par des chanteurs pouvant cibler les élèves afin de les inciter à utiliser l’application gratuite pour leur apporter un soutien dans les études. Avec 1800 chansons, Koba La D, Fianso ou encore JoeyStarr ont participé à ce projet pour se transformer en des professeurs 2.0.

🚨Koba LaD enseigne désormais l’Histoire et la Physique-Chimie en chantant ! Il donne des cours sur l’appli Studytracks.

