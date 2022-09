Abou se fait démolir sur les réseaux après ses attaques contre Rohff

Rohff sévèrement clashé par Abou mais soutenu

Les récents propos d’Abou continue de faire parler et Rohff a livré son avis sur cette affaire sauf que l’influenceur a répondu et s’est encore enfoncé un peu plus dans la polémique. En effet il s’est fait prendre à partie par les internautes sur ses déclarations contre Housni qui n’a pas réagi aux provocations du candidat de télé-réalité.

Dans son entretien avec Sam Zirah, Abou a confié le calvaire qu’il a connu ces derniers mois en compagnie de son ex-femme, elle l’aurait trompé avec plusieurs reprises avant de tomber dans la dépression. « L’affaire Abou : propagande AntiHijeb, CFF, Cocu fragile et fier, adultère g*ng. Le 94 n’est pas à (voile) et à vapeur. Souilleur du Sacré, Colportage du privé, on s’en cogne. » avait commenté Rohff suite aux révélations du coach sportif qui a ensuite répliqué de façon virulente une nouvelle fois invité dans l’émission du Youtubeur.

Tout le monde est avec Housni sur ce coup

« Il parle du 94. Gros, t’es jamais là-bas. Là-bas, les petits de quatorze, c’est relou, ils te voient là bas ils te tchipent. T’as pas de crédibilité là-bas. A la base je voulais lui répondre sur Twitter (…) Je travaille à Vitry, il y a un mec de ma salle il m’a dit ‘il faut pas, c’est relou tu connais’ (…) C’est un gamin, t’as quel âge ? (…) L’autre il vous a tué (…) Rattrape le t’as un combat (…) il a 5 ans de moins que mon père (…) je ne comprends pas son problème avec lui, il veut faire l’influenceur (…) t’es personne dans le 94 ma gueule. » a balancé Abou à l’encontre de Rohff.

Housni n’est pas entré dans la polémique et n’a fait aucun commentaire mais les internautes s’en sont chargés avec des milliers de messages pour soutenir le rappeur du 94 dont le nom s’est même retrouvé dans top des tendances sur le réseau social Twitter, « Rohff Il coupait des bracelets électroniques pendant que ta femme se faisait découper aux quatre coins de l’île de France. », « T’es une personnalité Tu taff à Vitry et t’insulte Rohff comme ci t’étais caché a Miami. Mdr toute fois je salut son courage. », « Rohff tu peux critiquer sa musique, sa carrière. Mais si tu dis c’est personne dans le 94 mdrr Abou il va réveiller qlqc de mal. », « Abou il sait exactement où traine Rohff mais sa propre femme il en a aucune idée mdrrr il a le sens des priorités. » peut-on lire dans les tweets les plus populaires.

Il sait où traîne Rohff mais pas ça femme il a le sens des priorités — Kelloggs (@93_kelloggs)

Rohff Il coupait des bracelets électroniques pendant que ta femme se faisait découper aux quatre coins de l’île de France — Homer Dalors 💫🇨🇫 (@joscel1)

je rêve que abou se fasse guimbass par Rohff, et que Rohff sorte un son+clip « Abou portant » — Benz (@Benz46t)