Shay dézinguée par les internautes après l’annonce de la saison 2 de Nouvelle École

Shay prend cher, les internautes se moquent d’elle

Le casting du jury de la deuxième saison de « Nouvelle École » est connu et Netflix a décidé de refaire confiance au trio de la première saison. SCH, Niska et Shay sont de retour pour cette suite afin de trouver le successeur de Fresh Lapeufra. La décision de garder les mêmes membres pour choisir le gagnant du concours n’a pas vraiment convaincu les internautes et ils ont notamment déploré la présence de la rappeuse Belge.

Au mois de juin dernier déjà suite à la diffusion des premiers épisodes du programme « Nouvelle École » inspiré de l’émission américaine « Rythm & Flow », les internautes avaient vivement critiqués les choix de Shay présente dans le jury aux côtés de Niska et SCH. Chacun des trois rappeurs a essayé de sélectionner la perle rare capable de remporter le concours dans lequel les candidats s’affrontent sur scène face au public, dans des freestyles ou encore des battles pour tenter de gagner les 100 000 euros. Pendant le concours l’ancienne membre du 92i avait interpellé le public avec ses décisions comme sur l’élimination de Ben Plg à la place de Myra ainsi que sur son hésitation à éliminer Juss.

Le coupe de cheveux de la rappeuse Belge interpellent !

Malgré les commentaires des détracteurs, Shay avait pourtant réussi à repérer le futur vainqueur, Fresh Lapeufra, le rappeur Belge a triomphé avec son tube « Chop« . Ce samedi matin Netflix vient de présenter la première bande annonce de la nouvelle saison de « Nouvelle École » et le trio formant le jury n’a pas changé. Rapidement, le nom de « Shay » s’est retrouvé en top tendances sur Twitter car les internautes n’ont pas approuvé le choix de garder la « Jolie Garce » au casting du programme dont le tournage a repris er se sont étonnés de sa nouvelle coupe de cheveux.

« On a tellement de grands noms dans le rap FR je trouve ça dommage de garder les 3 même jurys mais qui suis je pour donner mon avis ? A bon entendeur », « selon mon avis (humble), Shay devrait partir », « Shay a la même coupe que Louis XIV zéro vanne », « Ils ont gardé Shay quel erreur elle servait à rien dans la saison 1 », « Shay a 2 secondes dans la vidéo mais c’est assez pour m’énerver », « Pardon mais fallait virez niska et shay des piètres juges », « Sur les 3 coachs, ya que SCH qui était pertinent tant dans la maîtrise artistiques que dans les conseils. Niska parle en onomatopées et Shay demande aux gens s’ils ont faim. Et pourtant c’est pas les artistes talentueux qui manquent. Citer le Tweet Netflix France », peut-on lire dans les réactions des Twittos ou encore, « Pourquoi Shay a volé la perruque de Michael Jackson ? ».

selon mon avis (humble), Shay devrait partir — Nassim (@_Fodz__) September 24, 2022

Shay a la même coupe que Louis XIV zéro vanne https://t.co/1wLeJaW5uc — 𝔐è𝔯𝔢𝔖𝔬🧝🏾‍♀️ (@MavSoo) September 24, 2022

Ils ont gardé Shay quel erreur elle servait à rien dans la saison 1 — Banoushio (@banoushe) September 24, 2022

Shay a 2 secondes dans la vidéo mais c’est assez pour m’énerver — WIWI💞 (@squaredance__) September 24, 2022

Pardon mais fallait virez niska et shay des piètres juges https://t.co/PJcz4EryeR — 1974 (@Banzaaaakay) September 24, 2022

Sur les 3 coachs, ya que SCH qui était pertinent tant dans la maîtrise artistiques que dans les conseils. Niska parle en onomatopées et Shay demande aux gens s’ils ont faim. Et pourtant c’est pas les artistes talentueux qui manquent. https://t.co/R8u5rZrVuk — 𝘕𝘰𝘶𝘪 (@Noui_12) September 24, 2022

Pourquoi Shay a volé la perruque de Michael Jackson ? https://t.co/UEog9Qe6g9 — overcomer (@sossherself) September 24, 2022

POV : les gens voient que Shay est encore là pic.twitter.com/ip5o0EOeQm — RAYANANAS🍍  (@UnRayananas) September 24, 2022