6ix9ine frappe violemment un DJ qui refuse de passer sa musique de « balance »

Décidément c’est pas le plus malin 6ix9ine ! Le sulfureux rappeur américain aux cheveux colorés fait encore parler en dehors de sa musique comme souvent en raison de sa réputation de « balance », il s’est embrouillé dans une discothèque à Dubaï avec un DJ et l’altercation s’est mal terminée.

Un DJ roué de coups par 6ix9ine !

Alors qu’il a quasiment disparu de la circulation musicalement, 6ix9ine n’est pas au mieux ces derniers temps et ce nouvel épisode de sa vie privée le prouve une nouvelle fois. En vacances aux Emirats Arabes Unis à Dubaï, lors d’une soirée en boîte de nuit au Soho Garden Palm Jumeirah, Tekashi 69 a demandé au DJ de l’établissement de passer l’un de ses titres sauf que le jeune homme n’a pas cédé aux exigences de l’artiste, il a refusé de jouer un morceau du rappeur. Passablement agacé comme le démontre les images de l’échauffourée, Daniel Hernandez a craqué et s’en est pris physiquement au DJ en le frappant avec l’aide de ses amis.

« On n’aime pas les balances, je ne joue pas de la musique de balance. D’où je viens et dans la façon dont j’ai été élevé, je ne fais pas cette merde. J’ai perdu trop de gens à cause de gens comme ça », a crié le DJ pour se venger de 6ix9ine au micro de la discothèque avant que plusieurs individus ne réplique pour maitriser Tekashi 69 qui a ensuite déclaré sur ses réseaux, « Je suis toujours en vie, c’est cool. ». L’étiquette de balance n’est pas prête de lâcher l’interprète de « Gooba » qui ne laisse personne indifférent et dont le boycott reste toujours d’actualité.

