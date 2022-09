Nekfeu : ce rappeur qu’il a vraiment impressionné en studio

Nekfeu est quelqu’un de très spécial !

A l’occasion de la promotion de son nouvel EP baptisé « SOIXVNT3 – Part. 3 » disponible depuis le 9 septembre, un projet de 4 morceaux avec un seul featuring en compagnie de Niska, Zed a accordé une interview à Mehdi Maïzi dans son émission Le Code sur Apple Music dans laquelle le rappeur du 13 Block s’est confié sur sa collaboration avec Nekfeu en faisant l’éloge de son compère.

Après son aventure avec le groupe 13 Block et en attendant la parution de son premier album solo, Zed a teasé un featuring avec Nekfeu qui enchaine les connexions ces derniers temps comme sur le morceau “Ce soir” de Doums ou encore sur “Moins un” de Dinos, l’ancien membre du 1995 a également fait son retour avec le S-Crew au mois de juin avec le projet « SZR 2001 ». Au mois de mai 2021, le rappeur originaire des Chalands, dans le quartier des Beaudottes a dévoilé un court extrait de sa connexion avec le Fennec.

Zed fait monter l’attente!

Questionné par Mehdi Maïzi, Zed a donné le nom du rappeur l’ayant le plus impressionné en citant, Nekfeu. « Il est minutieux de ouf. Le couplet il est bon, il est fini. Il n’aime pas, il revient dessus. Il retouche beaucoup de choses. En plus ça se voit que c’est un peu un ancien, poursuit Zed. Lui il écrit… Je crois qu’il avait un cahier, ou un ordinateur. Et puis il est chelou, il n’a même pas de téléphone. (…) C’est quelqu’un de très spécial » a-t-il affirmé.

« On a eu une entente de fou : “Viens on en fait un autre”. L’autre est un peu plus old-scool, celle que j’ai teasé. Et une autre, un peu comme “Petit Coeur”. Tu vois, très américaine. Il a suivi de ouf. D’ailleurs dans ce son-là il m’a tué. C’est chaud. J’aime grave. J’ai trop aimé son couplet en fait. J’aime plus son couplet que le mien » a précisé Zed avant d’ajouter, « Les deux vont sortir. Après, il y en a peut-être un qu’il garde. Je voulais garder les deux moi. Mais il y en a peut-être un qu’il garde. Celui qui lui colle le plus ».