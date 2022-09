Aya Nakamura multimilliardaire en…

Aya explose le compteur !

En plus d’être la chanteuse française la plus populaire dans le monde actuellement, Aya Nakamura vient de réaliser une nouvelle performance avec ses clips en atteignant le seuil des 3 milliards de visionnages sur Youtube. Un exploit remarquable et rare pour une artiste qui devrait lui permettre de poursuivre son ascension.

Le phénomène de Nakamura continue d’impressionner à travers le monde entier

Vendredi dernier, Aya Nakamura a fait son retour en musique avec le single « VIP » produit par BGRZ et dont le clip devrait sortir prochainement de quoi faire patienter ses fans avant la sortie d’un nouvel opus très attendu depuis le succès d’Aya en 2020 certifié double disque de platine avec plus de 200 000 ventes. La chanteuse de 27 ans a connu la notoriété en 2018 avec son tube « Djadja » dans le visuel affiche désormais près de 890 millions de vues sur Youtube, ce clip lui a largement permis de franchir le cap des 3 milliards de vues sur la plateforme d’hébergement de vidéos mais d’autres titres ont aussi contribué à cette réussite.

Djadja s’approche du milliard

En effet Aya a atteint ce chiffre avec « Comportement » paru en 2017 qui vient de dépasser les 100 000 millions de vues, le single « Copines » en cumule plus de 460 millions, son deuxième plus gros score après « Djadja ». « Pookie » totalise un peu plus de 300 millions, « La dot » affiche 91 millions, « 40% » totalise 84 millions. Dans ses clips plus récents, « Jolie Nana », « Bobo » et « Dégaine » en collaboration avec Damso ont tous atteint le seuil des 50 millions de vues.

Active depuis le 20 juin 2016 sur Youtube, Aya Nakamura compte désormais un peu plus de 3 276 000 000 vues, un score qui en fait l’une des artistes en France les plus populaires sur la plateforme.