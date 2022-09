Le jour où Mélenchon s’est inspiré de Booba et Kaaris

Alors que Jean-Luc Mélenchon vient de faire passer un message à Booba pour le rejoindre son mouvement, après un échange sur Twitter le rappeur du 92i a refusé l’offre tout en expliquant pourquoi. Même si cette demande peut étonner et fait la Une de la presse ce lundi, ce n’est pas la première fois que l’homme politique cite B2O.

Mélenchon ne joue pas le clash Booba vs Kaaris

Ce week-end, JLM s’est exprimé sur la bataille de Booba contre les influenceurs dans l’émission Quelle époque sur France 2 en faisant son éloge car selon lui l’artiste est entré dans une forme de lutte anticapitaliste et il lui a demandé de mobiliser sa communauté pour faires venir les gens à la marche contre la vie chère le mois prochain. Le DUC a gentiment recalé Mélenchon en expliquant qu’il ne soutenir une telle cause en roulant avec une Lamborghini mais en appelant au soutien contre influvoleurs avant de déplorer que l’ancien candidat à la présidence se soit affiché aux côté de Magali Berdah en commentant, « La piraterie est très déçue ».

Au mois de septembre 2018, Mélenchon avait déjà prouvé qu’il n’est pas indifférent à l’actualité de Booba. Lors d’une soirée le leader de France insoumise a croisé Emmanuel Macron sur le Vieux Port de Marseille après l’avoir traité de « xénophobe » peu de temps auparavant en affichant une entente cordiale. A l’occasion des retrouvailles avec le président, il s’est inspiré de la rivalité entre Kaaris et Booba pour réagir à cette rencontre. « Le jour où Emmanuel Macron traîne dans les rues de Marseille à minuit et demi, que je m’y trouve comme député de la circonscription, et qu’il vient à ma rencontre; eh bien oui, j’assume ma responsabilité et je ne joue pas un épisode de Booba et Kaaris« , avait-il déclaré à l’époque.