PNL : une étrange vidéo d’Ademo faisant le poirier devient virale

La séquence est pour le moins insolite et a rapidement suscité l’interrogation des fans de PNL qui sont toujours l’affût de la moindre information concernant Ademo ou N.O.S car les deux rappeurs sont très discrets depuis la sortie de l’album « Deux frères » en 2019.

Pourquoi Ademo fait un poirier devant un garage ?

Après près de trois années d’absence, Tarik et Nabil Andrieu ont enfin retrouvé le public au printemps pour leur tournée et plusieurs concerts dans des festivals avec un spectacle très réussi sur scène qui a fait le bonheur des fans. Les spectateurs ont d’ailleurs partagé des nombreuses vidéos et photos des deux frères sur scène. Les internautes se sont étonnés de découvrir Ademo avec une nouvelle coupe de cheveux, une chevelure blonde et sans sa barbe qui a fait beaucoup parler et sujet de moqueries, son coiffeur s’était même retrouvé pris à partie.

« Stoooop, c’est pas moi wesh. Une coiffeuse aurait raté l’artiste pendant un voyage » avait réagi le coiffeur d’Ademo face aux critiques afin de demander aux internautes de le laisser tranquille, il n’est pas l’auteur de cette coiffure. En ce début de semaine le membre du groupe PNL agite de nouveau les réseaux pour une raison surprenante. Une vidéo circule sur Twitter filmée par une caméra de surveillance dans laquelle apparait Tarik Andrieu devant un garage Renault en train de faire le poirier ce qui a bien fait rire les internautes, la séquence fait le buzz sur Twitter.

« Vous vouliez des nouvelles de PNL ? Je vous propose Ademo qui fait un poirier à 2h du matin.« commente le compte fan de PNL qui a mis en ligne les images.