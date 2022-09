6ix9ine réagit après son altercation avec un Dj qui ne veut pas le diffuser

Cela fait plus de deux années que 6ix9ine est redevenu un homme libre mais le rappeur américain traîne désormais une réputation de balance auprès du public qu’il n’est pas prêt de lâcher et sa dernière altération en boite de nuit avec un Dj le prouve une nouvelle fois. L’interprète Gooba a décidé de réagit à cette scène dont les images circulent sur les réseaux depuis quelques jours.

Boycotté, 6ix9ine a totalement craqué mais tout va bien !

6ix9ine a mis la musique de côté depuis l’échec de son dernier album « TattleTales » en 2020, sa carrière est actuellement au point mort car il vit une période difficile et serait même en pleine dépression. « Je suis dans une période noire depuis un moment. Les gars, je sais que vous attendez de la musique. Juste en ce moment, j’essaie d’aller mieux mentalement. […] Je suis bourré là. Mais je vais bien ok ? J’essaie juste d’aller mieux, parce que je suis dans une période assez noire depuis un moment. Mais je vous aime, je suis toujours là pour vous les gars » a déclaré Tekashi 69.

De passage à Dubaï pour prendre du bon temps, 6ix9ine a encore fait parler de lui dans la rubrique des faits divers suite à une bagarre avec un Dj qui a tenu à lui rappeler son passé. Ce dernier n’aime pas les balances et comme Daniel Hernandez a donné les noms des membres de son ancien gang aux autorités pour réduire sa peine de prison, le Disc jockey du Soho Garden Palm Jumeirah a décidé de le faire savoir ouvertement au rappeur qui n’a pas apprécié. En effet il a refusé de diffuser un titre de Tekashi 69 en se justifiant, « je ne joue pas de musique de snitch » ce qui a énervé l’artiste, il s’est mis à le frapper.

« On n’aime pas les balances. Y a pas moyens que je joue les morceaux d’une balance » s’est amusé à commenter le Dj en s’expliquant « d’où je viens et dans la façon dont j’ai été élevé, je ne fais pas cette merde. J’ai perdu trop de gens à cause de gens comme ça ». Face au buzz de la vidéo, 6ix9ine est sorti du silence en dénonçant une fake news tout en commentant peu affecté par l’incident, « je suis toujours en vie, c’est cool. ».