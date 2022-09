Niska se fait allumer après l’annonce de la saison 2 de Nouvelle École

Comme Shay, Niska se fait démolir par les internautes ! Après un peu d’attente suite au succès de la première saison de Nouvelle École dans laquelle Fresh LaPeufra a triomphé, Netflix vient déjà de débuter le tournage de la suite de son programme pour trouver le prochain talent du rap francophone et l’annonce de garder les trois membres du jury fait débat, les fans ne sont pas convaincus de ce choix et l’ont fait savoir.

Les internautes s’en prennent à Niska

En effet Netflix a dévoilé la première bande annonce de la prochaine saison de l’émission sur le rap, Nouvelle École, un concours dont le vainqueur remporte la somme de 100 000 euros. La plateforme dédiée au service de vidéo à la demande a confirmé que SCH, Niska et Shay vont encore former le jury. Le choix du premier cité a été validé par le public mais les internautes n’ont pas apprécié la décision d’y maintenir les deux autres, ils ont vivement critiqués cette annonce, sur Twitter les commentaires négatifs ont fusé tout d’abord contre l’ancienne rappeur du 92i mais également contre l’auteur de Commando qui vient de prendre un tacle le weekend de son ancien compère Booba sur sa relation passée avec Aya Nakamura.

« «C’est pas trop ce que j’écoute » ils ne disent rien de constructif. Pour Bruxelles un Hamza ou Damso aurait était mieux et pour Paris pourquoi pas Nekfeu genre » »,, « Mais attendez la première saison date de y’a même pas 6 mois, fresh il est même pas encore totalement installé et le pire c´est que y’a toujours la follasse de Shay et Niska en jury. Nan sah cet émission est déjà finito bandes de bou**ons », « Sur les 3 coachs, ya que SCH qui était pertinent tant dans la maîtrise artistiques que dans les conseils. Niska parle en onomatopées et Shay demande aux gens s’ils ont faim. Et pourtant c’est pas les artistes talentueux qui manquent. » peut-on découvrir dans les tweets les plus populaires ou bien encore « Pourquoi gardé niska et Shay ? Avec leurs « avis » à 2 balles là… À part sortir des « ah ouais lourd ».

Ptdrrrr mais enlevez shay et niska ya tellements d’autres rappeurs qui feraient un meilleur taff https://t.co/5tXESrBxWk — Aïolos (@_Fuujhin) September 24, 2022

Sur les 3 coachs, ya que SCH qui était pertinent tant dans la maîtrise artistiques que dans les conseils. Niska parle en onomatopées et Shay demande aux gens s’ils ont faim. Et pourtant c’est pas les artistes talentueux qui manquent. https://t.co/R8u5rZrVuk — 𝘕𝘰𝘶𝘪 (@Noui_12) September 24, 2022

Il fallait au moins changer de jury, Niska et Shay c’est zéro mdr. https://t.co/Z7P1Mz4yGI — H.🥷🏾 (@pablopicasshoe) September 24, 2022

Pardon mais fallait virez niska et shay des piètres juges https://t.co/PJcz4EryeR — 1974 (@Banzaaaakay) September 24, 2022

Mais attendez la première saison date de y’a même pas 6 mois, fresh il est même pas encore totalement installé et le pire c´est que y’a toujours la follasse de Shay et Niska en jury.

Nan sah cet émission est déjà finito bandes de bouffons https://t.co/8hkIFGV5jt — jeune dragon 🐉 (@0lgrappe) September 24, 2022

Pourquoi gardé niska et Shay ? Avec leurs « avis » à 2 balles là… À part sortir des « ah ouais lourd » et « c’est pas trop ce que j’écoute » ils ne disent rien de constructif. Pour Bruxelles un Hamza ou Damso aurait était mieux et pour Paris pourquoi pas Nekfeu genre — Freddy (@Axlfrnr) September 24, 2022