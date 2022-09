Sofiane : le secret de son impressionnante transformation physique

Sofiane s’est exprimé sur sa transformation physique pour le film Sous emprise. Le rappeur du 93 a révélé avoir perdu 18 kilos afin de se fondre pleinement dans son rôle pour ce long métrage le monde de la plongée en apnée inspiré d’une histoire vraie disponible depuis le 10 septembre sur Netflix.

Sofiane s’est bâti un corps d’athlète

« Je suis passé de 93 à 75 kg pour le tournage. Je devais trouver le champion d’apnée que je jouais. Je voulais que les petits muscles se voient car je portais des combinaisons très fines. On voyait tout, les côtes… et la caméra ne pardonne pas. » confie Fianso. « J’ai fait cette prépa physique pendant un autre tournage. Une heure et demie de cardio à haute intensité chaque matin, de la muscu. ça m’a pris deux mois et demi et j’ai rencontré mes abdos pour la première fois. » décrit-il ensuite.

