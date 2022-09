Ruby Nikara se fait frapper par Maya Niiya, « retourne manger du caca à Dubaï »

Alors que le blogueur Nabil réunit sa bande d’amis influenceurs dans le sud de la France pour se détendre sur un tournage à la cool, un altercation verbale et physique improbable a eu lieu lorsque de le jeune homme a invité Ruby Nikara pour une journée sur un yacht. Avant même que le gros clash n’éclate et que les coups fusent entre Maya Niiya et Ruby, on sentait déjà une énorme tension dès l’arrivée de la jeune femme et certains personnes sur le bateau, la situation a ensuite rapidement dégénéré.

Le clash improbable entre Ruby Nikara et Maya !

« On va passer une super journée, il fait super beau », commence à déclarer Ruby Nikara. « Qu’est-ce qu’on s’en bat les couilles ? » commente Maya Niiya. Ce petit accrochage était déjà de trop pour celle qui vend l’eau de son bain ce qui lui avait permis de faire un énorme buzz en s’offrant un gros coup de publicité dans l’émission de TPMP avant d’être taclée par Booba. Ni une, ni deux, la fameuse rappeurs/influenceuse l’insulte et c’est alors que la bagarre, la moins attendue de l’audiovisuel, éclate ! « Maya, t’as un souci avec moi, oui ou non ? Ou… je ne sais pas. Hé bah je t’invite à quitter le bateau. » balance-t-telle.

« T’es sérieuse, toi ? » lâche Maya, « Pé*asse » réplique Ruby avant que sa rival ne se retourne pour tenter de lui asséner un coup de pied dans une séquence assez invraisemblable. Un échange verbal tendu s’en est ensuite suivi, « Retourne manger du caca à Dubaï » réagit Nikara, « Insulte pas ! Wallah, je vais t’encu*er, moi ! Wallah, on n’est pas dans une télé ! » répond Niiya. « Tu crois j’ai peur de toi sale pu*e. Va manger du caca. Il y a quoi ! » s’énerve celle qui se présente sur Instagram comme une Barbie de la street. Cette bagarre à l’écran a fait éclater de rire les internautes notamment sur Twitter, les commentaires moqueurs ont fusé.

Au final, Nabil a réussi un miracle en calmant les deux jeunes femmes avant que cela ne dégénère encore plus. La journée s’est alors déroulée sans embûche et tout le monde a passé un bon moment mais ce qui est sûr c’est que Ruby Nikara ne fait définitivement pas l’unanimité auprès de tous.