Booba lâche des preuves préjudiciables contre Marc Blata sur ses escroqueries

Booba ne laisse rien passer à Marc Blata et l’accable !

Rohff, Gims, Kaaris, La Fouine ou encore Damso, les rivaux de Booba le savent, entrer en clash avec lui peut vous couter très cher mais en plus quand il s’agit de sa guerre contre les influenceurs le Boss du Rap Game est déterminé à ne rien laisser passer tant qu’il n’a pas eu gain de cause et Marc Blata en fait les frais. Il vient de prendre un nouveau gros coup de pression de Kopp.

Des placements de produits frauduleux agacent B2O qui tente de démasquer les anarques des influenceurs certains de ses compères du rap français comme Lartiste ou encore Kamelancien lui ont d’ailleurs apporter de la force dans cette lutte. « Booba mène un combat noble n’en déplaise à certains. Il dénonce, et dit tout haut, ce que vous pensez tout bas. À la base, les mecs en face sont des petits fans, qui écoutaient nos musiques. J’ai étudié le cas car je ne les connaissais pas, certains m’envoyaient même des messages, je répondais pas respect », s’est satisfait ce dernier cité.

B2O poursuit la lutte contre les influenceurs !

Dans son conflit avec Marc Blata, l’interprète de Chocolat s’est aussi immiscé dans la polémique en lui demandant des explications et de prouver son innocence avec le message, « T’as vu même toi t’es étonné la preuve que je ne fais pas trop ce genre de choses mais là igo c’est pas pareil. Tu veux en rire pas de soucis amuse toi. Moi je t’ai dis si c’est toi, y a la justice de Dieu (…) Mais pas grave, j’accorderais du crédit qu’à ce que je suis susceptible de croiser sur Paris, Lyon ou Marseille… Car même si je fais des chansons d’amour, mignonnes, je marche fièrement en France. Al Hamdoullah pas parce que je suis une terreur, mais parce que j’ai douillé personne, j’ai trahis personne… A bon écouteur ». De quoi apporter du soutien à Booba auquel rien n’échappe.

Dans ses derniers tweets, Booba a encore ciblé Marc Blata avec notamment un article de presse du quotidien Le Parisien au sujet d’une personne ayant perdue 1500 euros après avoir suivi les conseils de l’influenceur, « Ils sont désormais connus et reconnus en tant qu’escrocs dans le monde entier… Marc et Nadé Blata » décrit la légende de la publication. Le DUC a ensuite mis en avant les mensonges de l’influenceur sur les montres de luxe, « Toute leur vie est un mensonge. Leur foi leur train de vie leurs cheveux leurs conseils tout est faux » a-t-il commenté.

Ils sont désormais connus et reconnus en tant qu’escrocs dans le monde entier… Marc et Nadé Blata. https://t.co/DWcqmnrR5d pic.twitter.com/Ggzi3nORv9 — Booba (@booba) September 21, 2022