Jul vend une collection de vêtements et accessoires pour bébés à son effigie

Jul se lance dans un nouveau business !

Pour faire patienter ses fans avant la sortie de son prochain album programmée pour le mois de décembre Jul vient de faire une surprise inattendue à son public en ciblant ceux qui sont récemment devenus parents avec du merchandising pour les bébés.

Avant de découvrir le premier extrait de son nouvel opus, le rappeur Marseillais vient de sortir le single « Baila » afin de faire monter la pression avant la parution de son projet pour cette fin d’année mais le J fait cette semaine l’actualité pour une toute autre information que la musique. Comme la plupart des rappeurs français les plus populaires Jul s’est lancé il y a quelques années dans la ventes de produits dérivés avec sa marque « D&P » en référence au nom de son label « D’Or et de Platine » et il vient de présenter une nouvelle collection destinée aux bébés.

La grosse surprise du J ! On ne l’a pas vue venir celle-là

En effet Jul diversifie ses activités en dehors du rap, il a déjà collaboré avec Asics et Reebok pour des paires de sneakers personnalisées à ses couleurs comme avec la D&P x ASICS Gel Venture 7 OVNI. L’interprète de Tchikita aussi dévoilé plusieurs objets dérivés à son effigie notamment avec un OVNI en référence à son surnom dans le rap game faisant son signe des mains pour former les lettres de son pseudonyme comme une bouée ou encore des claquettes.

Il a pensé à combler ses fans de tous les âges mêmes les plus jeunes avec la sortie d’un un kit « naissance » pour les bébés comprenant, un body, des chaussettes, une bavoir ainsi qu’une tétine avec son attache et un sac personnalisé pour y ranger le tout, un beau cadeau pour les fêtes de fin d’année à venir. Ce pack pour les 3 à 6 mois est disponible sur la boutique en ligne de D&P en vente au prix de 39,90 € en édition limitée.