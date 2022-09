Magali Berdah traite Ruby Nikara de folle et dézingue Sam Zirah

Magali Berdah continue d’être dans la tourmente un audio vient encore fuiter ! La patronne de Shauna Events parle dans ce vocal d’un coup de pression à Ruby Nikara et démolit Sam Zirah, elle n’a fait aucun commentaire pour le moment sur la diffusion de cet enregistrement.

Magali Berdah avertit Ruby Nikara !

Dans l’audio en question diffusé sur Twitter, l’agente d’influenceurs français révèle avoir mis en place un boycott contre Sam Zirah en ayant des propos très critiques envers le Youtubeur connu sur Internet pour inviter dans son émission des candidats de télé-réalité qui font souvent des révélations fracassantes à ses côtés comme dernièrement Abou. « Je ne regarde absolument pas Sam Zirah. Mais par contre j’ai mis une veille juridique dessus. Je paie un avocat tous les mois pour qu’il regarde ses émissions et ses réseaux sociaux. Je l’ai mis sur les côtes de Bizet aussi. » affirme-t-elle.

Par la suite dans un autre vocal, elle parle de Ruby Nikara, « Ruby Nikara allait fait Sam Zirah, elle m’appelle elle me dit « oui Sam Zirah machin ». Ruby elle m’écoute au doigt et à l’œil, elle est folle. Je lui ai dit « Ruby, il n’y a pas de Sam Zirah. Tu vas aller chez Nabil. ». « Je lui ai fait annuler Sam Zirah le jour-même. Elle n’y est pas allée. Y’a pas. Sam Zirah c’est mort, niet et enterré. Je vais aller jusqu’au bout aussi. Ça va être un exemple, mon deuxième exemple. » poursuit Magali Berdah dont Booba a encore relayé un dossier compromettant.

« Dois-je être scandalisé par ce que je découvre ? (Affaire à suivre…) » a réagi Sam Zirah après la révélation des propos de la dirigeante de Shauna Events alors Ruby Nikara n’a pas fait de commentaire mais vient de s’embrouiller avec Maya Niiya.